A legendás 190 Evo-II-est idézi meg a V8-as motorral szerelt VUK C63 AMG

Az osztrák Vision Ultimate Kraft tuningcég már karosszéria-átépítést is kínál az aktuális C-osztályhoz. A legendás négyhengeres tollaival büszkélkedik a V8-as modell.

Lővei Gergely
2025. 08. 11. 15:52
Fotó: VUK
Már a gyár is rájött arra, hogy elhamarkodott döntés volt a V8-as biturbóról plug-in hibrid négyhengeresre váltani a Mercedes-AMG C 63 esetén, de nekik nincs visszaút – a következő generációnál állítólag már akkumulátoros-elektromos hajtással próbálnak vezekelni. A rajongóknak meg ott van az osztrák VUK Vision Ultimate Kraft nevű tuningcég, amely az AMG-féle 4,0 literes V8-ast teszi bele az aktuális C-osztály motorterébe. Mintegy két év fejlesztőmunkára volt szükség az átalakításhoz, amelynél megtartják ugyan az eredeti váltót, de a kardántengelyt már ki kell cserélni, hiszen a V8-as biturbó nyomatékosabb a négyhengeresnél.

 

Eddig csak a motorcserét kínálta a VUK, mostantól kezdve pedig karosszériaátépítés is elérhető náluk. A VUK EVOlution X névre hallgató alkotásnál bevallottan a Mercedes-Bent 190 2.5-16 EVO II-est akarták megidézni, ennek érdekében a karosszéria megkapta a jellegzetes kerékjárat-szélesítéseket, a felnik stílusa is a klasszikus sportmodellt idézi, és természetesen óriási méretű hátsó szárny zárja az egészet.

 

Mindössze 63 darabot épít a VUK manufaktúra a C 63 S modelljéből, ezek közé tartoznak majd az EVOlution X karosszériakészlettel ellátott példányok is. A vételár nem ismert, de akinek van elég pénze arra, hogy vegyen egy Mercedes-AMG C 63-ast (680 LE/1020 Nm rendszerteljesítmény), és rengeteget költsön arra, hogy az lassabb legyen (612 LE/700 Nm a V8-as biturbó tudása), annak a pénz nem akadály.
 

