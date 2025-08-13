Magyar Péter mögött is ott Sorosék Zelenszkijt támogató ukrajnai alapítványa

De ugyanez az alapítvány partnerként szerepel az EUROMAIDAN PRESS hírportálján, ami Zelenszkij győzelmének is megágyazott 2019-ben, azóta pedig több ízben is a Magyar Pétert és a Tisza Pártot Orbán kihívójaként beállító cikkeket tettek közzé.

A Soros György által alapított kijevi Nemzetközi Újjászületés Alapítvány, valamint a hozzá kapcsolódó hálózat jelentős befolyást szerzett az ukrán politikai és civil társadalmi életben.