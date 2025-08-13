Soros György a Nemzetközi Újjászületés Alapítványon keresztül jelentős befolyást gyakorol az ukrán politikára, szoros kapcsolatot ápolva Volodimir Zelenszkij elnökkel és felesége, Olena Zelenszka alapítványával. A szervezet nemcsak pénzügyi támogatást nyújt a Zelenszkijékhez köthető szervezeteknek, hanem aktívan részt vesz Ukrajna bel- és külpolitikájának alakításában, beleértve a háború és béke kérdéseit is – számolt be az Ellenpont.
Magyar Péter mögött is ott Sorosék Zelenszkijt támogató ukrajnai alapítványa
Soros György ukrajnai hálózata, a Nemzetközi Újjászületés Alapítvány három évtizede aktív szereplője az ország politikai és gazdasági életének. A szervezet szoros kapcsolatban áll Volodimir Zelenszkij elnökkel és felesége alapítványával, jelentős pénzügyi támogatást nyújt hozzájuk köthető szervezeteknek és médiumoknak, miközben aktívan formálja Ukrajna bel- és külpolitikáját. Az alapítvány neve Magyar Péter kapcsán is felmerült.
De ugyanez az alapítvány partnerként szerepel az EUROMAIDAN PRESS hírportálján, ami Zelenszkij győzelmének is megágyazott 2019-ben, azóta pedig több ízben is a Magyar Pétert és a Tisza Pártot Orbán kihívójaként beállító cikkeket tettek közzé.
A Soros György által alapított kijevi Nemzetközi Újjászületés Alapítvány, valamint a hozzá kapcsolódó hálózat jelentős befolyást szerzett az ukrán politikai és civil társadalmi életben.
A Zelenszkij házaspárral – különösen Olena Zelenszkával és az általa létrehozott alapítvánnyal – való szoros együttműködés, valamint a kulcsfontosságú politikai szereplőkkel, például Andrij Jermák elnöki kabinetfőnökkel folytatott tárgyalások egyértelműen mutatják az alapítvány erejét Ukrajnában.
A Zelenszkij 2019-es győzelmét jelentősen előkészítő, majd azt követően ünneplő Euromaidan hírportál egyedüli támogatóként az International Renaissance Foundationt tünteti fel. Az Euromaidan 2024-ben Magyar Pétert már Orbán kihívójaként mutatta be kijevi látogatása során, 2025 márciusában pedig részletesen tudósított a felvonulásról és a Nemzet Hangja „népszavazási kezdeményezéséről”, amely többek között Ukrajna esetleges EU-csatlakozását is érintette.
Ez a befolyásos érdekcsoport nem csupán pénzügyi függőségben tartja az ukrán kormányzati szereplőket, hanem aktívan alakítja a politikai narratívát, és érdemi szerepet vállal a békefolyamatok irányításában is.
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Trump beárazta Európát, a háborúpártiak pánikolnak
A Nyugat kényszerből már engedhet Ukrajnából is.
„Szikráznak, mintha szenteltvízzel hintették volna meg őket”
Zaharova helyretette a károgókat.
Macron száját befogták, mindenkinek jobb, ha hallgat
Óriási a pánik a háborúpárti táborban.
Kárpátalján tartottak embervadászatot Zelenszkijék + videó
A kényszersorozások tovább folytatódnak.
