Soros GyörgyVolodimir ZelenszkijUkrajnaMagyar Péter

Magyar Péter mögött is ott Sorosék Zelenszkijt támogató ukrajnai alapítványa

Soros György ukrajnai hálózata, a Nemzetközi Újjászületés Alapítvány három évtizede aktív szereplője az ország politikai és gazdasági életének. A szervezet szoros kapcsolatban áll Volodimir Zelenszkij elnökkel és felesége alapítványával, jelentős pénzügyi támogatást nyújt hozzájuk köthető szervezeteknek és médiumoknak, miközben aktívan formálja Ukrajna bel- és külpolitikáját. Az alapítvány neve Magyar Péter kapcsán is felmerült.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 10:31
Magyar Péter és Manfred Weber (AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber (AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Soros György a Nemzetközi Újjászületés Alapítványon keresztül jelentős befolyást gyakorol az ukrán politikára, szoros kapcsolatot ápolva Volodimir Zelenszkij elnökkel és felesége, Olena Zelenszka alapítványával. A szervezet nemcsak pénzügyi támogatást nyújt a Zelenszkijékhez köthető szervezeteknek, hanem aktívan részt vesz Ukrajna bel- és külpolitikájának alakításában, beleértve a háború és béke kérdéseit is – számolt be az Ellenpont.

Soros György ukrajnai hálózata szoros kapcsolatban áll Volodimir Zelenszkij elnökkel és felesége alapítványával (Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER)
Soros György ukrajnai hálózata szoros kapcsolatban áll Volodimir Zelenszkij elnökkel és felesége alapítványával (Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER)

De ugyanez az alapítvány partnerként szerepel az EUROMAIDAN PRESS hírportálján, ami Zelenszkij győzelmének is megágyazott 2019-ben, azóta pedig több ízben is a Magyar Pétert és a Tisza Pártot Orbán kihívójaként beállító cikkeket tettek közzé.

A Soros György által alapított kijevi Nemzetközi Újjászületés Alapítvány, valamint a hozzá kapcsolódó hálózat jelentős befolyást szerzett az ukrán politikai és civil társadalmi életben. 

A Zelenszkij házaspárral – különösen Olena Zelenszkával és az általa létrehozott alapítvánnyal – való szoros együttműködés, valamint a kulcsfontosságú politikai szereplőkkel, például Andrij Jermák elnöki kabinetfőnökkel folytatott tárgyalások egyértelműen mutatják az alapítvány erejét Ukrajnában.

A Zelenszkij 2019-es győzelmét jelentősen előkészítő, majd azt követően ünneplő Euromaidan hírportál egyedüli támogatóként az International Renaissance Foundationt tünteti fel. Az Euromaidan 2024-ben Magyar Pétert már Orbán kihívójaként mutatta be kijevi látogatása során, 2025 márciusában pedig részletesen tudósított a felvonulásról és a Nemzet Hangja „népszavazási kezdeményezéséről”, amely többek között Ukrajna esetleges EU-csatlakozását is érintette.

Ez a befolyásos érdekcsoport nem csupán pénzügyi függőségben tartja az ukrán kormányzati szereplőket, hanem aktívan alakítja a politikai narratívát, és érdemi szerepet vállal a békefolyamatok irányításában is.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEphialtész

Az árulás új fordítása

Bayer Zsolt avatarja

Sok szót ne vesztegessünk rá, de egy keveset azért igen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu