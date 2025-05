Itt a válasz arra, hogy miért támogatják Sorosék a háborút Ukrajnában!

Soros ezzel közvetetten, de egyértelműen politikai nyomásgyakorlásba kezdett, amely mögött nem csupán eszmei, hanem anyagi érdekek is meghúzódnak, írja elemzésében a Tűzfalcsoport.

Közvetlen befektetések milliárdos értékben

Soros nemcsak alapítványokon, hanem saját befektetési alapján, az Ukrainian Redevelopment Fundon (URF) keresztül is aktívan jelen van Ukrajnában. Bár a pontos összegeket nem hozták nyilvánosságra, Soros 2015-ben bejelentette, hogy akár egymilliárd dollárt (kb. 360 milliárd forintot) is kész befektetni az ország gazdaságába. A konkrét ügyletek között szerepel a Ciklum Holding megvásárlása, amelynek során Soros átvette a Horizon Capital teljes részesedését – ez utóbbi cég önmagában is több mint 1,6 milliárd dolláros (576 milliárd forintos) vagyont kezel Ukrajnában. Emellett Soros befektetett a Dragon Capital New Ukraine Fundba is, amely az ukrán pénzügyi, ingatlan- és logisztikai szektorokban érdekelt, tovább bővítve ezzel befolyását.

A Soros-féle befektetések konkrét szektorokat érintettek, mint például az információs technológia, amelynek zászlóshajója a Ciklum lett, jelentős piaci részesedéssel Ukrajnában. A pénzügyi szektorban a Dragon Capital révén banki és pénzügyi szolgáltatások terén szerzett érdekeltségeket. Az ingatlan- és logisztikai beruházások között kereskedelmi központok, raktárkomplexumok és infrastruktúra-fejlesztések is megtalálhatók, szintén a Dragon Capital által kezelt alapokon keresztül. A civil társadalom és oktatás területén az International Renaissance Foundation (IRF) mintegy 350 millió dollárral (126 milliárd forinttal) támogatta az ukrán társadalmi változásokat.

Összefoglalva: Soros a bankszektor, az ingatlanszektor és a digitális szektor fölött szinte teljes mértékben átvette az irányítást. Ezt úgy lehet a legjobban érzékeltetni, mintha Magyarországon az OTP, a Vodafone, a Telekom és a legnagyobb ingatlanfejlesztő cégek is az ő tulajdonában lennének. Teljes kiszolgáltatottság! És erre jön még az NGO-hálózat!

Alapítványok és politikai befolyás

Soros 1989 és 2021 között legalább 180 millió dollárt (65 milliárd forintot) költött Ukrajnában. Fontos szerepet játszott a narancsos forradalom előkészítésében, a Majdan-forradalom támogatásában, Petro Porosenko elnöki kampányában, valamint számos antikorrupciós szervezet, think tank és média finanszírozásában. Soros szervezetei szorosan együttműködtek az amerikai külüggyel, részt vettek az FBI-hoz kötődő igazságügyi projektekben, sőt szerepet játszottak a Steele-dosszié összeállításában is.