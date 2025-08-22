Rendkívüli

Kormánypártiak brutális kivégzésére buzdítanak a Tisza Párt egyik csoportjában

Ukrajnarendőrbűncselekményfelvételerőszak

Újabb felkavaró felvétel terjed Ukrajnában + videó

Újabb felvétel terjed az ukrán közösségi médiában, amelyen Ivano-Frankivszk megyében rendőrök próbálnak kirángatni egy férfit egy autóból, miközben egy másik őrizetes a szolgálati autó ablakát betörve próbál megszökni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 14:19
Képünk illusztráció Fotó: VYACHESLAV MADIYEVSKYY Forrás: NurPhoto
Ukrajna – A Kalosban készült videón az látható, amint rendőrök próbálnak kiszállítani egy férfit a járművéből. Az intézkedés közben egy másik, már előállított személy hirtelen betörte a szolgálati gépkocsi egyik ablakát, majd megkísérelt elszökni – írja az Origó.

Ukrajna
Ukrajna: egyre több az erőszak az utcákon (Fotó: The 93rd Kholodnyi Yar Separat/Iryna Rybakova)

A felvételek alapján a jelenet dulakodássá fajult, a rendőröknek egyszerre kellett megakadályozniuk a szökést és végrehajtaniuk az intézkedést.

 A történtekről hivatalos közleményt eddig nem adtak ki, így nem tudni, hogy a menekülési kísérlet sikerrel járt-e, illetve hogy milyen bűncselekmény vagy szabálysértés miatt állították meg az érintett személyeket.

A videó a közösségi oldalakon gyorsan terjed, élénk vitát váltva ki az ukrán rendőrség fellépéséről és a helyi közbiztonsági helyzetről. 

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: NurPhoto/Vyacheslav Madiyevskyy)
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

