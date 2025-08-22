Hortay Olivér: Ukrajna politikai nyomásgyakorlásra használja a Barátság vezetéket, Brüsszel pedig hallgat

Hortay Olivér szerint a Barátság kőolajvezeték kiesése „az egész közép-európai régió, de különösen Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonságát fenyegeti”, hiszen a csőhálózat nélkül a kőolajszállítmányok pótlása csak korlátozottan lehetséges. Hozzátette: az eddigi fennakadások következményeit gyorsan sikerült helyreállítani.

Hortay Olivér kitért az Északi Áramlat gázvezeték 2022-es felrobbantásával kapcsolatos új hírekre is, miszerint az üggyel kapcsolatban az olasz hatóságok őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárt Fotó: MTI/EPA/Keystone/Phillip Schmidli

A Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág kutatóintézeti igazgatója felidézte: az ilyen ügyeket az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás szabályozza, amely világosan kimondja, hogy a felek nem veszélyeztethetik egymás energiabiztonságát.

Ha ez mégis megtörténik, az Európai Bizottságnak egyeztetési fórumot kellene összehívnia, és ha nincs megoldás, további jogi lépéseket kellene tennie

– mondta lapunknak.

Brüsszel hallgat, és inkább Ukrajna mellé áll

Most már egy éve tart az a sorozat, amely keretében az ukrán vezetés időről időre a Barátság-kőolajvezetéken keresztül próbál politikai nyomást gyakorolni Magyarországra és Szlovákiára

– fogalmazott a szakértő, hozzátéve, hogy mindez tavaly a Lukoil esettel kezdődött, majd újra és újra előkerült. Kritikusan nyilatkozott az uniós reakciókról is. Mint mondta, Brüsszel korábban kijelentette, hogy bármilyen szándékos zavarás az energiainfrastruktúrában elfogadhatatlan, most azonban hallgat.

Komoly kétségek fogalmazhatók meg azzal kapcsolatban, hogy az EU fog-e megfelelő lépéseket tenni a jövőben. Ugyanis mind a tavalyi Lukoil-ügyben, mind az idei márciusi eset után Brüsszel a nem európai uniós ország, Ukrajna pártjára állt az európai uniós tagállam Magyarország és Szlovákia érdekei rovására

– emlékeztetett.

Készletek vannak, de nőhet a kockázat

Hortay ugyanakkor arra is rámutatott, hogy Magyarország három hónapra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, az érintett vállalatok pedig ezen felül is tartanak készleteket. Ezért egy néhány napos fennakadás nem okoz komoly zavart, de ha a helyzet rendszeressé válik, annak súlyos következményei lehetnek.

Ha a kiesések időtartama megnő, az először az árakra, aztán egy bizonyos szint után már az ellátásra is veszélyt jelenthet

– figyelmeztetett.