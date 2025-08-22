Kitálalt az ukrán korrupcióellenes hivatal vezetője

A korrupciós ügyek miatt egyre nagyobb a nyomás

Krivonosz emlékeztetett arra, hogy júliusban a parlament megpróbálta korlátozni a NABU önállóságát. A hivatal függetlenségétől való megfosztás azonban széles körű felháborodást váltott ki.

Az érdekek sok csoportnál találkoztak — politikusoknál, kormányzati szereplőknél, de még az ellenzék egyes tagjainál is. És mindezek az érdekek egy ponton összejöttek. Láttuk a nyílt örömöt a parlamentben, amikor megszavazták a hivatal függetlenségének felszámolását. Ilyet régóta nem láttam

– mondta. A közfelháborodás és a spontán utcai tiltakozások végül arra kényszerítették a hatóságokat, hogy visszaállítsák a hivatal önállóságát. Krivonosz azonban arra figyelmeztetett: ez csak ideiglenes győzelem, és biztos abban, hogy a támadások folytatódni fognak.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kemény eszközökkel lépett fel a hivatal ellen: házkutatásokat tartott, nyomozókat hallgatott ki, sőt két magas rangú detektívet hazaárulással vádoltak meg.

Az egyiküket azzal gyanúsítják, hogy szüleivel Oroszország Dagesztán tagköztársaságában bonyolított üzleteket, a másikat pedig azzal, hogy titkokat szivárogtatott ki egy volt ukrán tisztségviselőnek, akit árulás miatt köröznek. Krivonosz szerint a vádak nem állják meg a helyüket, és a bizonyítékok is gyengék.

A mi véleményünk szerint ott valóban bűncselekmény elemei vannak

– fogalmazott a razziák során alkalmazott erőszakról, hozzátéve, hogy a hivatal a rendőrséghez fordult az SZBU módszerei miatt. Úgy véli, nyomozói szinte túszként vannak fogva tartva, és szabadon bocsátásuk a NABU számára elsődleges feladat.