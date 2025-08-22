Szemen Krivonosz, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vezetője az utóbbi időszakban a politikai hatalmi harcok kereszttüzében találta magát. Az intézmény feladata a legmagasabb szinten elkövetett korrupció feltárása, különösen a titkos és gyorsan bővülő védelmi szektorban. Munkájuk azonban nemcsak az elkövetők, hanem más állami szervek ellenállását is kiváltotta, így a hivatal függetlensége többször veszélybe került.
Kitálalt az ukrán korrupcióellenes hivatal vezetője
Feszült hangulat uralkodik Ukrajnában a korrupcióellenes intézmények körül, miután a titkosszolgálat vizsgálatai és a parlament lépései a hivatal függetlenségét veszélyeztették. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal vezetője, Szemen Krivonosz szerint a korrupció elleni harc során olyan ügyeket tártak fel, amelyek miatt továbbra is erős nyomás nehezedik rájuk.
A korrupciós ügyek miatt egyre nagyobb a nyomás
Krivonosz emlékeztetett arra, hogy júliusban a parlament megpróbálta korlátozni a NABU önállóságát. A hivatal függetlenségétől való megfosztás azonban széles körű felháborodást váltott ki.
Az érdekek sok csoportnál találkoztak — politikusoknál, kormányzati szereplőknél, de még az ellenzék egyes tagjainál is. És mindezek az érdekek egy ponton összejöttek. Láttuk a nyílt örömöt a parlamentben, amikor megszavazták a hivatal függetlenségének felszámolását. Ilyet régóta nem láttam
– mondta. A közfelháborodás és a spontán utcai tiltakozások végül arra kényszerítették a hatóságokat, hogy visszaállítsák a hivatal önállóságát. Krivonosz azonban arra figyelmeztetett: ez csak ideiglenes győzelem, és biztos abban, hogy a támadások folytatódni fognak.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kemény eszközökkel lépett fel a hivatal ellen: házkutatásokat tartott, nyomozókat hallgatott ki, sőt két magas rangú detektívet hazaárulással vádoltak meg.
Az egyiküket azzal gyanúsítják, hogy szüleivel Oroszország Dagesztán tagköztársaságában bonyolított üzleteket, a másikat pedig azzal, hogy titkokat szivárogtatott ki egy volt ukrán tisztségviselőnek, akit árulás miatt köröznek. Krivonosz szerint a vádak nem állják meg a helyüket, és a bizonyítékok is gyengék.
A mi véleményünk szerint ott valóban bűncselekmény elemei vannak
– fogalmazott a razziák során alkalmazott erőszakról, hozzátéve, hogy a hivatal a rendőrséghez fordult az SZBU módszerei miatt. Úgy véli, nyomozói szinte túszként vannak fogva tartva, és szabadon bocsátásuk a NABU számára elsődleges feladat.
Érzékeny ügyek érinthetik az elnöki hivatalt
A Kyiv Independent értesülései szerint a támadások hátterében olyan korrupciós ügyek állhatnak, amelyek Zelenszkij elnök közeli ismerőseit és volt munkatársait is érinthetik. Az egyik ügyben Timur Mindics, az államfő régi barátja és üzlettársa neve merült fel, más vizsgálatok pedig Olekszij Csernisevet, volt miniszterelnök-helyettest, valamint Rosztyiszlav Surmát, az elnöki hivatal egykori helyettes vezetőjét érintik.
Csernisev esetében a vád szerint visszaélt tisztségével, és nagyszabású földkisajátítás révén gazdagodott meg. Ő lett az első olyan magas rangú ukrán tisztségviselő, akit hivatali ideje alatt korrupcióval gyanúsítottak meg.
Krivonosz azonban visszafogottan nyilatkozott:
A vádemelés előtt nem beszélhetünk nyilvánosan az állítólagos bűncselekményekről. Így néha úgy tűnik, hogy titkolózunk, de ez nem igaz.
A NABU jelenleg több mint hetven ügyben nyomoz a védelmi szektorban, ahol a feltárt veszteségek elérik a több száz millió hrivnyát. Ezekben az esetekben közvetítő cégek és külföldi partnerek is érintettek lehetnek. Krivonosz szerint a beszerzések sokszor titkosak, ezért a korrupció veszélye különösen nagy.
A hivatal néhány nappal a függetlensége visszaállítása után egy korrupciós hálózatot is leleplezett, amely drónok és elektronikai hadviselési eszközök beszerzéséhez kapcsolódott.
A szerződések után a tisztségviselők a gyanú szerint akár 30 százalékos visszaosztást kaptak. Az ügyben Olekszij Kuznyecov, a kormánypárt képviselője, valamint Szerhij Hajdaj volt Luhanszk megyei kormányzó is érintett.
A jövőben a vezetőt támadhatják
Bár a hivatal függetlenségét a tiltakozások visszaállították, Krivonosz szerint a küzdelem nem ért véget. Úgy véli, a következő támadások már személyesen ellene irányulnak majd.
Arra számítok, hogy a jövőben a hivatal vezetését próbálják majd megváltoztatni, hogy ezzel gyengítsék az intézményt
– mondta. Krivonosz szerint a korrupció elleni küzdelem sikere azon múlik, hogy a hivatal képes lesz-e valódi eredményeket felmutatni, és hogy az ügyek a bíróságokon is eljutnak-e az ítéletig. Mint fogalmazott:
Ha megkérdezik, normálisnak tartom-e, hogy egyes ügyek hat éve a bíróságon vesztegelnek, akkor a válaszom az, hogy ez elfogadhatatlan.
A hivatalvezető szerint Ukrajna jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy a védelemre fordított hatalmas összegeket ne nyeljék el a korrupciós hálózatok.
Borítókép: Szemen Krivonosz (Fotó: AFP)
