Kamionos karambol volt az M5-ösön, már majdnem tíz kilométeres a torlódás

Az M7-esen sem sokkal jobb a helyzet.

2025. 08. 13. 10:29
Összeütközött egy kamion és egy kisteherautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Örkény előtt, ezért a torlódás már majdnem 10 kilométeres – közölte az Útinform szerda délelőtt. 

Mint írták, a sztráda 64-es kilométerénél a külső sávot lezárták, aki teheti, Lajosmizsénél letérve az 5-ös főúton kerüljön.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Martonvásár térségében munkavégzés folyik. A 30-as kilométernél egy sávot lezártak, 3 kilométeres a torlódás.

