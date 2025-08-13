Kamionos karambol volt az M5-ösön, már majdnem tíz kilométeres a torlódás

Összeütközött egy kamion és egy kisteherautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Örkény előtt, ezért a torlódás már majdnem 10 kilométeres – közölte az Útinform szerda délelőtt.

Fotó: Ladóczki Balázs

Mint írták, a sztráda 64-es kilométerénél a külső sávot lezárták, aki teheti, Lajosmizsénél letérve az 5-ös főúton kerüljön.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Martonvásár térségében munkavégzés folyik. A 30-as kilométernél egy sávot lezártak, 3 kilométeres a torlódás.