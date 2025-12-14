Liverpoolvirgil Van DijkMohamed Szalah

Van Dijk is beszélt a Szalah-ügyről, a csapatkapitány egyértelműen fogalmazott

A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk az újságíróknak beszélt Mohamed Szalah helyzetéről a Brighton elleni 2-0-s győzelem után. Szalah a hétvégén csereként több mint egy órát játszott, ráadásul egy gólpasszt is kiosztott. A holland játékos is elismerően beszélt az egy hete csúnyán kifakadó Szalahról.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 14:48
Virgil van Dijk (jobbra) és Mohamed Szalah már több mint hat éve együtt játszik a Liverpool színeiben
Virgil van Dijk (jobbra) és Mohamed Szalah már több mint hat éve együtt játszik a Liverpool színeiben Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
A Liverpool szombaton 2-0-ra legyőzte a Brightont a Premier League 16. fordulójában, így Arne Slot együttese a keddi, Inter elleni Bajnokok Ligája-győzelem után a bajnokságban is nyert. A hétvégi mérkőzés előtt nagy kérdés volt, hogy az elmúlt négy meccsen nem kezdő, a Leeds elleni bajnoki után az újságíróknak kifakadó Mohamad Szalahhal mi lesz. Az egyiptominak a Brighton elleni volt az utolsó meccse, mielőtt az egyiptomi válogatottal megkezdi a felkészülést a december 21-én rajtoló Afrikai Nemzetek Kupájára. Szalah pénteken bocsánatot kért Slottól, a holland pedig berakta a hétvégi meccskeretbe, aztán Joe Gomez sérülése miatt már az első félidőben pályára lépett.

Mohamed Szalah 2025-ben már biztosan nem játszik többször a Liverpoolnál
Mohamed Szalah 2025-ben már biztosan nem játszik többször a Liverpoolnál  (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Szalah nagy kedvvel játszott, a második, mindent eldöntő Liverpool-gólnál ő adta a gólpasszt Hugo Ekitikének – ezzel már 277 gólban vállalt szerepelt a Vörösök mezében, ezt a számot egy Premier League-játékos sem érte el egy klub színeiben. 

– Nem vett részt az Inter elleni meccsen (Slot Szalahot az interjú után kihagyta a BLre utazó keretből – a szerk.), tegnap beszéltem vele. Általában nem mondok semmit arról, miről beszéltünk, most sem fogok kivételt tenni, de szerintem a tettek többet mondanak a szavaknál. Újra bekerült a keretbe, és amikor először kellett cserélnem, őt küldtem be, és úgy teljesített, ahogyan szerintem minden szurkoló – engem is beleértve – szerette volna látni ma – nyilatkozta Slot Szalahról a lefújás után.

Van Dijk is beszélt Szalahhal az eset után

A vegyes zónában aztán a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk az újságíróknak egy kis részletet is elárult, hogy miről beszélt az egyiptomival az ominózus interjú után. 

Mindent megbeszélek vele. Mondtam neki, hogy szeretném, ha maradna. Szeretném, ha itt maradna, mert ő az egyik vezető játékosunk, de a helyzet az, hogy az Afrikai Nemzetek Kupájára megy. A következő napokban és hetekben is kapcsolatban maradunk, mint mindig, és meglátjuk, hogy mi lesz

– kezdte a holland, majd gyorsan hozzátette, hogy ami az öltözőben történik, annak ott is kell maradnia. Ez kísértetiesen hasonlít arra, amit Szoboszlai Dominik még egy hete, a Leeds elleni 3-3-as döntetlen után mondott a Sky Sportsnak. 

Szalah viccelődve ment el az újságírók előtt

Miközben a vegyes zónában Van Dijk nyilatkozott, a háttérben Szalah is elment, aki nevetve szólt oda az újságírókhoz: „Zsinórban két interjú? Nem, nem...” 

Az egyiptomi ezzel arra utalt, hogy nagyon ritkán áll meg az újságíróknak nyilatkozni. A legutóbbi, Leeds elleni kifakadása is mindössze a negyedik alkalom volt nyolc és fél éves liverpooli pályafutása alatt.

Mohamed Szalah az egyiptomi válogatottal december 22-én, hétfőn Zimbabwe ellen kezdi meg a tornát, míg a Liverpool a következő fordulóban a Tottenham Hotspur otthonában lép pályára december 20-án, szombaton.

