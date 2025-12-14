Van Dijk is beszélt a Szalah-ügyről, a csapatkapitány egyértelműen fogalmazott

A Liverpool szombaton 2-0-ra legyőzte a Brightont a Premier League 16. fordulójában, így Arne Slot együttese a keddi, Inter elleni Bajnokok Ligája-győzelem után a bajnokságban is nyert. A hétvégi mérkőzés előtt nagy kérdés volt, hogy az elmúlt négy meccsen nem kezdő, a Leeds elleni bajnoki után az újságíróknak kifakadó Mohamad Szalahhal mi lesz. Az egyiptominak a Brighton elleni volt az utolsó meccse, mielőtt az egyiptomi válogatottal megkezdi a felkészülést a december 21-én rajtoló Afrikai Nemzetek Kupájára. Szalah pénteken bocsánatot kért Slottól, a holland pedig berakta a hétvégi meccskeretbe, aztán Joe Gomez sérülése miatt már az első félidőben pályára lépett.

Mohamed Szalah 2025-ben már biztosan nem játszik többször a Liverpoolnál (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Szalah nagy kedvvel játszott, a második, mindent eldöntő Liverpool-gólnál ő adta a gólpasszt Hugo Ekitikének – ezzel már 277 gólban vállalt szerepelt a Vörösök mezében, ezt a számot egy Premier League-játékos sem érte el egy klub színeiben.

– Nem vett részt az Inter elleni meccsen (Slot Szalahot az interjú után kihagyta a BLre utazó keretből – a szerk.), tegnap beszéltem vele. Általában nem mondok semmit arról, miről beszéltünk, most sem fogok kivételt tenni, de szerintem a tettek többet mondanak a szavaknál. Újra bekerült a keretbe, és amikor először kellett cserélnem, őt küldtem be, és úgy teljesített, ahogyan szerintem minden szurkoló – engem is beleértve – szerette volna látni ma – nyilatkozta Slot Szalahról a lefújás után.