Sokatmondó bejegyzés? Szalah a közösségi oldalán üzent a visszatérése után

Az elmúlt hét Mohamed Szalahról szólt a Liverpoolnál: az egyiptomi sorozatban harmadszor maradt ki a kezdőcsapatból a Leeds United elleni 3-3-as döntetlen során, majd a meccset követő kifakadása következtében el sem utazott Milánóba, az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre, amelyet Szoboszlai Dominik tizenegyesből szerzett góljával 1-0-ra megnyertek a Vörösök.

Mohamed Szalah gólpasszal tért vissza a Liverpool csapatába (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Mohamed Szalah sokatmondó videót osztott meg

A Brighton elleni bajnokit megelőzően az egyiptomi megbeszélte Arne Slottal a dolgokat, és bár a kezdőcsapatba ezúttal sem került be, ő volt az első, akit a holland szakember beküldött a szombati bajnokin, Joe Gomez sérülése miatt ráadásul még az első játékrészben. Szalah gólpasszal hálálta meg a bizalmat – megdöntve ezzel Wayne Rooney rekordját –, majd a lefújás után megtapsolta az őt éltető szurkolókat. Az erről készült videót a Premier League is megosztotta, amely aztán az egyiptomi Instagram-oldalán is megjelent, ez pedig egyértelműnek tűnő üzenet a véleményéről.

A múlt heti interjú után sokan megkérdőjelezték, hogy van-e még jövője a klasszisnak a klubnál, és noha az Afrikai Nemzetek Kupája miatt most egy ideig biztosan nem láthatjuk őt Liverpool-mezben, a jelenetek láttán nem úgy tűnik, hogy a játékos a távozás küszöbén állna.

A meccs után Slot is megszólalt az esettel kapcsolatban: – Szerintem nem ő volt az egyetlen játékos, aki körbejárt a pályán és köszönetet mondott a szurkolóknak, mert a drukkerek megérdemelték a köszönetet tőlünk. Mo most elutazik az Afrikai Nemzetek Kupájára, remélem, nagyon jól fog szerepelni, mi közben kénytelenek leszünk nélküle játszani, pedig jelenleg nincs túl sok bevethető játékosunk. A jó hír az, hogy szombaton játszunk, aztán van egy hét szünet, majd megint szombaton lépünk pályára. Ez a helyzet – mondta a Liverpool trénere, hozzátéve, hogy részéről lezártnak tekinti a Szalah-ügyet, neki nincs semmilyen problémája a játékossal.

Szalah távollétének időtartama nagyban függ az egyiptomiak szereplésétől: az biztos, hogy az ünnepi időszakban nem számolhat vele a Liverpool, de az is lehet, hogy csak január végén térhet vissza.