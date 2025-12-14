Orbán Viktor: Köszönöm, Mohács! + videó

Emlékezetes pillanatokat osztott meg a digitális polgári körök mohácsi háborúellenes gyűléséről a miniszterelnök.

Orbán Viktor Mohácson (Forrás: Facebook)

„Megint jól nézünk ki” – állapította meg a kormányfő.

Köszönöm, Mohács!

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Mohácson folytatódott a digitális polgári körök (DPK) országjárása, ahol több meglepetésvendég mellett Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra lépett. A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen.

Lapunk az eseményről élőben tudósított, amelyet ide katintva tud visszaolvasni.