Lendvai Ildikó „kemény és vastag” igennel szavaz Magyar Péterékre + videó

„Cenzor néni szereti Pétert” – jegyezte meg közösségi oldalára feltöltött videójában Apáti Bence. A Megafon munkatársa részletet osztott meg a Telex volt főszerkesztője, Dull Szabolcs podcastjéből. A szocialista politikustól a műsorvezető azt tudakolta, hogy jövőre a Tisza Pártra fog-e szavazni.

Igen. És hadd tegyem hozzá, ez egy kemény és vastag igen

– fogalmazott Lendvai Ildikó.

Lendvai Ildikó, az MSZP egykori elnöke a rendszerváltás előtt tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspártnak, és fontos tisztségeket töltött be az MSZMP Központi Bizottságának tudományos, közoktatási és kulturális osztályán. Már több mint egy évtizede nem vállal politikai tisztséget, de rendszeresen kifejti véleményét közéleti kérdésekben.