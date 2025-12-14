Lendvai Ildikódull szabolcsTisza PártVálasztások

Lendvai Ildikó „kemény és vastag” igennel szavaz Magyar Péterékre + videó

Dull Szabolcsnak árulta el, mit fog tenni.

2025. 12. 14. 12:54
„Cenzor néni szereti Pétert” – jegyezte meg közösségi oldalára feltöltött videójában Apáti Bence. A Megafon munkatársa részletet osztott meg a Telex volt főszerkesztője, Dull Szabolcs podcastjéből. A szocialista politikustól a műsorvezető azt tudakolta, hogy jövőre a Tisza Pártra fog-e szavazni.

Igen. És hadd tegyem hozzá, ez egy kemény és vastag igen

– fogalmazott Lendvai Ildikó.

Lendvai Ildikó, az MSZP egykori elnöke a rendszerváltás előtt tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspártnak, és fontos tisztségeket töltött be az MSZMP Központi Bizottságának tudományos, közoktatási és kulturális osztályán. Már több mint egy évtizede nem vállal politikai tisztséget, de rendszeresen kifejti véleményét közéleti kérdésekben.

Borítókép: Lendvai Ildikó, az MSZP egykori elnöke (Forrás: YouTube)


