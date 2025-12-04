idezojelek
A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

Megyeri Dávid
2025. 12. 04.
Kézzel-lábbal tiltakozik Magyar Péter fő hazugságmester az ellen, hogy a nemrégiben napvilágot látott tervezett szuper brutális, gazdasági programnak nevezett 600 oldalas megszorítócsomagjukat ők, a Tisza pártiak készítették. Hogyisne! Forduljon mindenki a mesterséges intelligenciához, ha a részletekre kíváncsi, mert nekik annyi közük sincs az egész drákói szigorúságú, fizetés- és nyugdíjcsökkentési, adóemelési dömpinget tartalmazó dokumentumhoz, mint hajdúnak a harangöntéshez.

Már várjuk is érdeklődéssel, mikor tart egy sajtótájékoztatót, hogy elharsogja nagy hangon: Lassan mondom, hogy mindenki megértse: nem lesz sem megszorítás, sem adóemelés, sem fizetés- és nyugdíjcsökkentés.

Persze ismerős mindenkinek az ősforrás, Lendvai Ildikó egykori MSZP-frakcióvezető kioktató, egyben méltatlankodó szavai a gázár emelésének tagadásáról, amelynek elhangzása után annyiszor növelték a gázszolgáltatás árát, hogy lehetetlenség is volt pontosan számontartani. No persze a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök vezette szocialista–szabad demokrata koalíció mentségére legyen mondva, nem csupán a gáz árát emelték állandóan, tizenvalahányszor, hanem a villamos energiáét is, továbbá a jövedéki adót és egyáltalán mindent, amihez csak hozzáfértek és amire kedvük szottyant hatalmas választási ígéretes hazugságokkal megszerzett uralkodásuk idején.

Hát ezt az utat követi Magyar Péter – még az ígéretek büszke megszegése terén is. Gyurcsányékat egyáltalán nem zavarta egy pillanatig sem, hogy szemrebbenés nélkül semmibe vették saját hupilila ígéreteiket, a Tisza szekta főnökét sem frusztrálná egy másodpercig sem, ha Lendvai Ildikó klasszikus mondatait lekoppintaná és aktualizálva alkalmazná a megszorító programjuk letagadására. Nem kockáztatna semmit sem, miután a népesség tizennégy éven felüli része tisztában van azzal, hogy 

a Tisza nevű pártpótlék műmessiása szavainak a hitele a nullához konvergál.

Fogós kvízkérdés lehetne egy tévévetélkedőben az, hogy a versenyzőnek kellene olyan mondatot, ígéretet találnia, amit betartott és nem homlokegyenest az ellenkezőjét csinálta volna. Az természetesen más lapra tartozik, hogy ez a feltűnő és Guinness-rekord-esélyes tulajdonsága a választókorú lakosság egy sajnálatosan nem elhanyagolható részéből inkább respektet, illetve egyenesen csodálatot vált ki. Ez utóbbiak valami rejtélyes okból az úgymond Orbán-rezsim megdöntésének biztosítékát, sőt garanciáját látják a saját szavai durva, módszeres megváltoztatásának képességében. Intő jel azonban a végletesen elkényeztetett zsebnéró számára, hogy a legújabb közvélemény-kutatási adatok egyértelműen azt jelzik: a sikeresen megtévesztett emberek is kezdenek elszivárogni a balos utolsó szalmaszál projekt letéteményese mellől. És ez az elszivárgás szinte egyenes arányban van a zavaros Tisza szekta háza tájáról történő adatszivárgás erősödő fokával, intenzitásával.

Nem szeretnénk kéretlenül tanácsokat osztogatni a balos minicézárnak, de ha komolyan, mindenáron cáfolni szeretné, hogy ez a gazdasági programnak becézett megszorítászuhatag az ő hivatalos programjuk, egyszerű lenne rá az orvosság. Hozza nyilvánosságra, ismertesse végre a valódi programjukat. 

Ja, hogy nincs ilyen? Más szóval nincs másik? És azért nincs, mert ez az? Hát az bizony nagy baj – nekik. Mert igaz ugyan, hogy szegény ember vízzel főz és baloldali pártok kizárólag megszorítócsomagokat bírnak kifőzni kormányzási alkalmatlansági okokból, de ezt már túlontúl kiismerte a magyar nép.

 Túl sokszor bizonyosodott be, hogy ilyesmivel, kíméletlen sarctervekkel nem lehet választást nyerni sehol a világon.

Beszédes egyébiránt, hogy nem tettek feljelentést sem hitelrontás címén amiatt, hogy egy hamisítvánnyal előállva grandiózus megszorítócsomagot tulajdonítanak nekik. Vajon ­miért nem? Mert hamis vád volna és ezt az outlet Führer tudja a legjobban. Máskülönben már kirúgta volna azokat a szakértőit Surányi Györgytől Petschnig Mária Zitán, Lengyel Lászlón keresztül Felcsuti Péterig, mindenkit, 

akik egymást túllicitálva sorolják a vérlázítóbbnál vérlázítóbb posztkommunista megszorítási projekteket. 

A párt körül lebzselő közgazdasági kuruzslók egytől egyig hangos megszorításpártiak.

Mi következik mindebből? Azt jövendöljük, hogy semmilyen más választási programot nem fog már nyilvánosságra hozni ezen a mostanin kívül a Tisza Párt – egészen a tavaszi voksolásig. Mert ez volt az.

