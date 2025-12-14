NB IPaksKazincbarcika

Az újonc helyzete egyre közelebb kerül a reménytelenhez az élvonalban

A labdarúgó NB I 17. fordulójának az első vasárnapi mérkőzésen az utolsó helyezett az előző bajnokság ezüstérmesét fogadta. A Kazincbarcika érthetően nem számított esélyesnek a Paks ellen, ezért nem okozott meglepetést, hogy a vendégek uralták a meccset, több helyzetet dolgoztak ki, és egy óra elteltével Szendrei Ákos góljaival magabiztosan vezettek 2-0-ra, és ez lett a végeredmény is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 14:09
A Kazincbarcika nem tudott mit kezdeni a Pakssal
Nem mondhatni, hogy kék mezes Kazincbarcika különösebben megnehezítette volna a paksika dolgát, a vendégek gond nélkül nyertek az NB I 17. fordulójában. Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre
Lassan ott tart a Kazincbarcika, hogy már minden meccs létfontosságú számára. Bár a közvetlen vetélytársai közül a Diósgyőr és a Nyíregyháza is kikapott szombaton, ennek csupán akkor lehet értéke az újonc számára, ha ő ezzel párhuzamosan gyűjteni kezdi a pontokat. Az NB I 17. fordulójában nehéz feladat várt rá, az élcsoportba tartozó Paksot látta vendégül ideiglenes otthonában, Mezőkövesden. Mindenesetre Kuttor Attila, az újonc vezetőedzője bizakodott, mondván, a 12 csapatos NB I-ben nincsen legyőzhetetlen ellenfél.

A Kazincbarcika ellen Szendrei Ákos két gólt szerzett
Szendrei Ákos az első gólját lövi a Kazincbarcika elleni meccsen (Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre)

A két csapat tudása közötti különbség már az első félidőben is megmutatkozott. A vendégek dolgoztak ki helyzeteket, a házigazdák kapusa, Juhász István olykor bravúrral védett, ám a 40. percben ő sem segíthetett: Balogh végzett el szögletet balról, Szabó az ötös vonalánál megcsúsztatta a labdát a hosszú sarok irányába, ahol az érkező Szendrei Ákos két lépésről a bal alsó sarokba lőtt. A második félidő ugyanígy folytatódott, és a 60. percben Horváth K. lövése kipattant Juhászról, az érkező Szendrei pedig megduplázta a maga és csapata góljainak a számát. 

A Kazincbarcika nem profitált a Diósgyőr vereségéből

Ezt követően mindkét fél sokat cserélt, majd a hajrában nekidurálta magát a Kazincbarcika, hátha lehet némi keresnivalója, ám a 81. percben a paksi Pető Milán találta el fejjel a keresztlécet, majd Böde  elől tisztázott bravúrral Juhász, azaz a vendégek maradtak közelebb a gólhoz. Igaz, két meleg pillanat adódott a másik kapu előtt is. Sőt, szegény embert az ág is húzza: 

a 93. percben a játékvezető tizenegyest ítélt a házigazdák javára, a csapatok fel is álltak a büntetőhöz, ám a VAR jelzett, és kiderült, nem történt szabálytalanság, így maradt a 2-0-s paksi siker a végeredmény.

 A Kazincbarcikának ez volt a 12. veresége, és nem tudott faragni a hétpontos hátrányból – ennyi választja el a még bennmaradást jelentő tizedik helyen álló Diósgyőrtől. Ez pedig, ahogy fogynak a fordulók, nem jó hír a csapat szurkolóinak, a Kazincbarcika egyre közelebb sodródik ahhoz a helyzethez, amelyet reménytelennek lehet nevezni.

NB I, 17. forduló

Szombat

  • Nyíregyháza–ETO FC 0-1 (0-0), Nyíregyháza, Városi Stadion, 4043 néző, jv.: Bognár, gólszerző: Gavrics (66.)
  • Puskás Akadémia–Diósgyőr 2-1 (1-1), Felcsút, Pancho Aréna, 1026 néző, jv.: Kovács I., gólszerzők: Lukács (19., 47.), illetve Acolatse (10.)
  • MTK Budapest–Újpest FC 3-4 (1-1), Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3721 néző, jv.: Kárpály, gólszerzők: Lacoux (12., öngól), Törőcsik (67.), Németh H. (81.), illetve Matko (45., 77.), Kovács P. (52., öngól), Horváth K. (85.
    Vasárnap
  • Kazincbarcika–Paks 0-2 (0-1), Mezőkövesd, 564 néző, jv.: Molnár A., gólszerző: Szendrei (40., 60.)
  • Ferencváros–Debrecen 14.45
  • Kisvárda–Zalaegerszeg 18.45

