Az újonc helyzete egyre közelebb kerül a reménytelenhez az élvonalban

Lassan ott tart a Kazincbarcika, hogy már minden meccs létfontosságú számára. Bár a közvetlen vetélytársai közül a Diósgyőr és a Nyíregyháza is kikapott szombaton, ennek csupán akkor lehet értéke az újonc számára, ha ő ezzel párhuzamosan gyűjteni kezdi a pontokat. Az NB I 17. fordulójában nehéz feladat várt rá, az élcsoportba tartozó Paksot látta vendégül ideiglenes otthonában, Mezőkövesden. Mindenesetre Kuttor Attila, az újonc vezetőedzője bizakodott, mondván, a 12 csapatos NB I-ben nincsen legyőzhetetlen ellenfél.

Szendrei Ákos az első gólját lövi a Kazincbarcika elleni meccsen (Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre)

A két csapat tudása közötti különbség már az első félidőben is megmutatkozott. A vendégek dolgoztak ki helyzeteket, a házigazdák kapusa, Juhász István olykor bravúrral védett, ám a 40. percben ő sem segíthetett: Balogh végzett el szögletet balról, Szabó az ötös vonalánál megcsúsztatta a labdát a hosszú sarok irányába, ahol az érkező Szendrei Ákos két lépésről a bal alsó sarokba lőtt. A második félidő ugyanígy folytatódott, és a 60. percben Horváth K. lövése kipattant Juhászról, az érkező Szendrei pedig megduplázta a maga és csapata góljainak a számát.

A Kazincbarcika nem profitált a Diósgyőr vereségéből

Ezt követően mindkét fél sokat cserélt, majd a hajrában nekidurálta magát a Kazincbarcika, hátha lehet némi keresnivalója, ám a 81. percben a paksi Pető Milán találta el fejjel a keresztlécet, majd Böde elől tisztázott bravúrral Juhász, azaz a vendégek maradtak közelebb a gólhoz. Igaz, két meleg pillanat adódott a másik kapu előtt is. Sőt, szegény embert az ág is húzza:

a 93. percben a játékvezető tizenegyest ítélt a házigazdák javára, a csapatok fel is álltak a büntetőhöz, ám a VAR jelzett, és kiderült, nem történt szabálytalanság, így maradt a 2-0-s paksi siker a végeredmény.

A Kazincbarcikának ez volt a 12. veresége, és nem tudott faragni a hétpontos hátrányból – ennyi választja el a még bennmaradást jelentő tizedik helyen álló Diósgyőrtől. Ez pedig, ahogy fogynak a fordulók, nem jó hír a csapat szurkolóinak, a Kazincbarcika egyre közelebb sodródik ahhoz a helyzethez, amelyet reménytelennek lehet nevezni.

