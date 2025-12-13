A kétgólos magyar válogatott támadó találatai győzelmet értek

Hét pont. Ennyi választotta el egymástól a Puskás Akadémiát és a Diósgyőrt az NB I második szombati találkozója előtt. A jobban álló hazaiak a Debrecen, a vendégek a Nyíregyháza legyőzésével hangoltak az előző héten.

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője újra hazai NB I-es meccsen irányíthatta csapatát (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Gólváltás a nap második NB I-es meccsének szünetéig

Aki lemaradt az első tíz percről, az bizony pont nem látta a mérkőzés első gólját, melyet Elton-Ofoi Acolatse révén a Diósgyőr szerzett a találkozó 10. percében. Acolatse egy távoli próbálkozással már a 4. minutumban is jelezte, hogy pont(ok)ért ment Felcsútra a vendégcsapat, hattal később azonban egy kiugratás után eltolta a labdát Szappanos Péter mellett, majd tízről az üres kapuba lőtt (0-1).

Nem tarthatott sokáig a vendégek öröme, a 19. percben ugyanis Dárdai Pál futotta le ellenfelét a szélen, majd bár lövését védte Karlo Sentic, a kipattanót hét méterről a kapuba passzolta a DVTK korábbi játékosa, a ma már a Puskás keretéhez tartozó magyar válogatott támadó, Lukács Dániel (1-1).

A 31. percben a feltűnően egyedül hagyott Nagy Zsolt kapott remek labdát, majd iramodott meg a kapu felé, ám a miskolciak kapusa, Sentic bravúrral hárított. Az ezt követő szöglet már nem tartogatott veszélyt. Kisvártatva újra nagy védésre kényszerült Sentic, ekkor azonban lest intett a játékvezető. A szünetig inkább a Puskás támadott, de újabb gól nem született, 1-1-es állásnál cseréltek térfelet a csapatok.

Csak a hazaiak szereztek érvényes gólt

A későn visszatérők a második játékrész kezdetén is elmulasztottak egy találatot, alig másfél perccel az újrakezdés után ugyanis a két védő által őrzött Lukács megszerezte újabb gólját, mellyel már a Puskás Akadémia vezetett 2-1-re.

A 62. percben akár el is dőlhetett volna a mérkőzés, Dárdai viszont ziccerben fölé lőtt, ráadásul lesről is indult, így egyébként sem lett volna érvényes, ha a kapuba talál. Hamarosan a vendégek részéről Gera Dániel lőtt kevéssel mellé.

Fordulat a vége előtt 11 perccel jöhetett volna, akkor egy beívelés után Aboubakar Keita csúsztatta be a játékszert az ötösnél szintén csúszva érkező, és a labdát végül a kapuba küldő Holdampf Gergőnek, ám korai volt az öröm, a játékvezető videóbírós vizsgálat után érvénytelenítette a gólt.

Az eredmény a hajrában már nem változott, 2-1-re nyert a Puskás Akadémia, ezzel 28 pontos, és átmenetileg felkapaszkodott a negyedik helyre. A DVTK 18 ponttal jelenleg kilencedik.