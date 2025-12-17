Kifosztottak még egy adventi bódét a Fő téren, ezúttal Szombathelyen

Hozzáfűzik, a férfi másodszor már nem járt sikerrel, az első alkalommal pedig a vásár egyik bódéjából több mint félmillió forint értékben lopott el húsárút, valamint váltópénzt. Elfogták a férfit, és lopás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A rendőrség bűnmegelőzési kollégái az adventi időszakra információs pontokat állítottak fel a forgalmas bevásárlóközpontokban, a karácsonyi vásárok és a piacok területén, és hasznos bűnmegelőzési információkkal is várják az érdeklődőket.