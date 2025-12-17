Rendkívüli

Itt vannak a nemzeti konzultáció pontos végeredményei

adventifő térszombathelyvásár

Kifosztottak még egy adventi bódét a Fő téren, ezúttal Szombathelyen

A második próbálkozása már nem sikerült.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 12. 17. 13:39
illusztráció Forrás: Police
Néhány napon belül elfogták a szombathelyi rendőrök azt a 30 éves férfit, aki a Fő téren az adventi vásár egyik pavilonjából vitt el árucikkeket – adta hírül a rendőrségi portál. 

Hozzáfűzik, a férfi másodszor már nem járt sikerrel, az első alkalommal pedig a vásár egyik bódéjából több mint félmillió forint értékben lopott el húsárút, valamint váltópénzt. Elfogták a férfit, és lopás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A rendőrség bűnmegelőzési kollégái az adventi időszakra információs pontokat állítottak fel a forgalmas bevásárlóközpontokban, a karácsonyi vásárok és a piacok területén, és hasznos bűnmegelőzési információkkal is várják az érdeklődőket.

Arra kérnek, ahhoz, hogy valóban zavartalan legyen a felkészülés, ne hagyja őrizetlenül táskáit, ne tartson értéket külső zsebben, és sose hagyjon látható helyen csomagot, vagy értéket az autójában.

