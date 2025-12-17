Néhány napon belül elfogták a szombathelyi rendőrök azt a 30 éves férfit, aki a Fő téren az adventi vásár egyik pavilonjából vitt el árucikkeket – adta hírül a rendőrségi portál.
Kifosztottak még egy adventi bódét a Fő téren, ezúttal Szombathelyen
A második próbálkozása már nem sikerült.
Hozzáfűzik, a férfi másodszor már nem járt sikerrel, az első alkalommal pedig a vásár egyik bódéjából több mint félmillió forint értékben lopott el húsárút, valamint váltópénzt. Elfogták a férfit, és lopás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
A rendőrség bűnmegelőzési kollégái az adventi időszakra információs pontokat állítottak fel a forgalmas bevásárlóközpontokban, a karácsonyi vásárok és a piacok területén, és hasznos bűnmegelőzési információkkal is várják az érdeklődőket.
Arra kérnek, ahhoz, hogy valóban zavartalan legyen a felkészülés, ne hagyja őrizetlenül táskáit, ne tartson értéket külső zsebben, és sose hagyjon látható helyen csomagot, vagy értéket az autójában.
