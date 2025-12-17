Eltűnt ajándékok, csomagküldési botrány – a versenyhivatal is megszólalt

Az elmúlt napokban kipattant csomagküldési botrány nem kerülte el sem a kormány, sem a felügyeleti szervek és hatóságok figyelmét. Az elmúlt időszakban a Gazdasági Versenyhivatalhoz is több fogyasztói jelzés érkezett csomagküldő cégek szolgáltatásaival kapcsolatban. A GVH minden hozzá érkező panaszt, bejelentést kivizsgál és indokolt esetben eljárást indít. Abban az esetben, ha a konkrét ügyben nem járhat el, átadja azt a hatáskörrel rendelkező hatóságnak – közölték szerdán.

A csomagküldés problémái tömegeknek okoznak bosszúságot. Képünk illusztráció Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A csomagküldés körüli problémákat fel kell tárni

Rigó Csaba Balázs, a nemzeti versenyhatóság elnöke elmondta: „Mi is érzékeltük a csomagpontok vonatkozásában a csomagküldés- és fogadás fennálló nehézségeit a karácsony előtti időszakban. Nincs elegendő. Törekszünk megtalálni azt a megoldást, amely a jövőben a fogyasztók helyzetét javítja e tekintetben.”

A GVH célja, hogy feltérképezze a csomagküldés területén jelentkező problémákat és megoldásokat javasoljon azok kiküszöbölésére. A nemzeti versenyhatóság vizsgálja a piaci zavarok mögött meghúzódó okokat, illetve ezek fogyasztókra gyakorolt hatásait, jogsértés gyanúja esetén pedig határozottan beavatkozik a piaci folyamatokba. Ennek formája lehet piacelemzés, gyorsított ágazati vizsgálat, illetve a szankcionálás lehetőségét is biztosító versenyfelügyeleti eljárás is.

A GVH ezúton is felhívja az érintett piaci szereplők figyelmét a vonatkozó versenyjogi és fogyasztóvédelmi előírások, valamint az ügyfélkezelésre és tájékoztatásra vonatkozó szabályok maradéktalan betartására.

