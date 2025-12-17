Rendkívüli

Itt vannak a nemzeti konzultáció pontos végeredményei

csomagszállításfutárszolgálatcsomagküldés

Eltűnt ajándékok, csomagküldési botrány – a versenyhivatal is megszólalt

Intenzíven foglalkozik a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a csomagküldéssel kapcsolatos fogyasztói panaszokkal, illetve piaci problémákkal. Az elmúlt napokban több csomagküldéssel foglalkozó cég működésében is zavarok keletkeztek, kárt és bosszúságot okozva ezzel a fogyasztóknak. A GVH keresi a megoldást a problémákra, indokolt esetben beveti a versenyjogi eszköztárát, gyorsított ágazati vizsgálatot, illetve versenyfelügyeleti eljárást indít.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 13:34
A csomagszállítás elakadását vizsgálják a hatóságok Forrás: MN
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt napokban kipattant csomagküldési botrány nem kerülte el sem a kormány, sem a felügyeleti szervek és hatóságok figyelmét. Az elmúlt időszakban a Gazdasági Versenyhivatalhoz is több fogyasztói jelzés érkezett csomagküldő cégek szolgáltatásaival kapcsolatban. A GVH minden hozzá érkező panaszt, bejelentést kivizsgál és indokolt esetben eljárást indít. Abban az esetben, ha a konkrét ügyben nem járhat el, átadja azt a hatáskörrel rendelkező hatóságnak – közölték szerdán.

csomagküldés, Budapest, 2018. október 8.Az új automata csomagfeldolgozó rendszerrel dolgozik egy szakember a Magyar Posta Csomaglogisztikai Üzemében 2018. október 8-án.MTI Fotó: Balogh Zoltán
A csomagküldés problémái tömegeknek okoznak bosszúságot. Képünk illusztráció Fotó: Balogh Zoltán / MTI 

A csomagküldés körüli problémákat fel kell tárni

Rigó Csaba Balázs, a nemzeti versenyhatóság elnöke elmondta: „Mi is érzékeltük a csomagpontok vonatkozásában a csomagküldés- és fogadás fennálló nehézségeit a karácsony előtti időszakban. Nincs elegendő. Törekszünk megtalálni azt a megoldást, amely a jövőben a fogyasztók helyzetét javítja e tekintetben.”

A GVH célja, hogy feltérképezze a csomagküldés területén jelentkező problémákat és megoldásokat javasoljon azok kiküszöbölésére. A nemzeti versenyhatóság vizsgálja a piaci zavarok mögött meghúzódó okokat, illetve ezek fogyasztókra gyakorolt hatásait, jogsértés gyanúja esetén pedig határozottan beavatkozik a piaci folyamatokba. Ennek formája lehet piacelemzés, gyorsított ágazati vizsgálat, illetve a szankcionálás lehetőségét is biztosító versenyfelügyeleti eljárás is.

A GVH ezúton is felhívja az érintett piaci szereplők figyelmét a vonatkozó versenyjogi és fogyasztóvédelmi előírások, valamint az ügyfélkezelésre és tájékoztatásra vonatkozó szabályok maradéktalan betartására.

Cikkeink a témában: 

Csomagszállítás botrány: Latorcai Csaba államtitkár vizsgálatot rendelt el.

Megszólalt a DPD, és azt is közölték, hogy hány csomag érhet célt késve karácsony előtt

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.