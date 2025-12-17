Itt a vége, a kormány megelégelte a csomagmizériát – azonnali vizsgálat indul

Az elmúlt hetekben magyar emberek ezrei jelezték, hogy a karácsonyi időszakban megrendelt csomagjaik nem érkeztek meg, eltűntek vagy indokolatlanul késedelmesen kézbesítik őket – közölte Latorcai Csab, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára a Facebookon. Lapunk is beszámolt arról, hogy egyre több a felháborodott és kétségbeesett ügyfél, aki nem kap semmiféle információt a csomagok hollétéről. A csomagszállítás komoly problémákkal küzd.

Botrányos az ünnepi csomagszállítás, a kormány vizsgálatot indít (Fotó: MN)

Latorcai Csaba kiemelte: olyan sok a panasz, hogy a károsultak számára külön Facebook-csoport is alakult, amelyhez már több tízezren csatlakoztak. A beérkezett visszajelzések alapján a leggyakoribb problémák közé tartozik:

a csomagok kézbesítésének elmaradása,

elveszett küldemények,

működésképtelen csomagautomaták,

valamint az ügyfélszolgálat elérhetetlensége vagy együttműködésének hiánya.

A fogyasztók jelentős része arról számolt be, hogy panaszaikra sem telefonon, sem írásban nem kaptak érdemi választ. Nem a kézbesítési probléma a legsúlyosabb körülmény, hanem az, hogy az érintett fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat.

Vizsgálat lesz, és mulasztás esetén bírság vár a cégekre

A kialakult helyzet miatt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül. Latorcai Csaba álláspontja szerint ez a gyakorlat magyar családok ezreit károsítja meg, és elfogadhatatlan olyan szolgáltató részéről, amely jelentős piaci szereplőként tömegesen szolgálja ki a hazai fogyasztókat. A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a kézbesítési és ügyfélszolgálati gyakorlat megfelel-e a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályoknak, valamint hogy az érintett fogyasztók milyen módon és mértékben jogosultak kártalanításra. A fogyasztók jogainak védelme kiemelt jelentőségű. Kiváltképpen nem nézhető tétlenül, hogy néhány piaci szereplő tízmilliárdokat keres a gyermekek karácsonyán. A történtek alapos kivizsgálása ezért elengedhetetlen annak érdekében, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő.



