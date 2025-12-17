csomagszállításfutárszolgálatkiszállítás

Itt a vége, a kormány megelégelte a csomagmizériát – azonnali vizsgálat indul

Az elmúlt hetekben számtalan magyar ember szembesült azzal, hogy a karácsonyra rendelt csomagjaik nem érkeztek meg, eltűntek vagy indokolatlanul késnek. A panaszok tömegesek, ezért már több tízezres Facebook-csoport is létrejött a károsultaknak, ahol megosztják a csomagszállítás körüli súlyos problémákat. Azonnali vizsgálatot rendelt el Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára, és ha jogsértést állapít meg a kormányhivatal, súlyos birsággal számolhatnak a futárcégek, mert nem működnek együtt az ügyfeleikkel.

Lengyel Gabriella
2025. 12. 17. 9:44
A csomagszállítók egy része nem tudja teljesíteni a vállalásokat Forrás: Pexels
Az elmúlt hetekben magyar emberek ezrei jelezték, hogy a karácsonyi időszakban megrendelt csomagjaik nem érkeztek meg, eltűntek vagy indokolatlanul késedelmesen kézbesítik őket – közölte Latorcai Csab, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára a Facebookon. Lapunk is beszámolt arról, hogy egyre több a felháborodott és kétségbeesett ügyfél, aki nem kap semmiféle információt a csomagok hollétéről. A csomagszállítás komoly problémákkal küzd. 

Botrányos az ünnepi csomagszállítás, a kormány vizsgálatot indít (Fotó: MN)

Latorcai Csaba kiemelte: olyan sok a panasz, hogy a károsultak számára külön Facebook-csoport is alakult, amelyhez már több tízezren csatlakoztak. A beérkezett visszajelzések alapján a leggyakoribb problémák közé tartozik:

  •  a csomagok kézbesítésének elmaradása, 
  • elveszett küldemények, 
  • működésképtelen csomagautomaták, 
  • valamint az ügyfélszolgálat elérhetetlensége vagy együttműködésének hiánya. 

A fogyasztók jelentős része arról számolt be, hogy panaszaikra sem telefonon, sem írásban nem kaptak érdemi választ. Nem a kézbesítési probléma a legsúlyosabb körülmény, hanem az, hogy az érintett fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat. 

 

Vizsgálat lesz, és mulasztás esetén bírság vár a cégekre

A kialakult helyzet miatt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül. Latorcai Csaba álláspontja szerint ez a gyakorlat magyar családok ezreit károsítja meg, és elfogadhatatlan olyan szolgáltató részéről, amely jelentős piaci szereplőként tömegesen szolgálja ki a hazai fogyasztókat. A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a kézbesítési és ügyfélszolgálati gyakorlat megfelel-e a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályoknak, valamint hogy az érintett fogyasztók milyen módon és mértékben jogosultak kártalanításra. A fogyasztók jogainak védelme kiemelt jelentőségű. Kiváltképpen nem nézhető tétlenül, hogy néhány piaci szereplő tízmilliárdokat keres a gyermekek karácsonyán. A történtek alapos kivizsgálása ezért elengedhetetlen annak érdekében, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő. 


 

