Botrány karácsony előtt: elakadtak csomagok, tombolnak a vásárlók

A karácsony előtti csomagdömping próbára teszi a csomagszállító cégeket, nem is ura mindegyik a helyzetnek. Egyre több vásárló marad ajándék nélkül karácsony előtt, miközben panaszok tömege árasztja el a közösségi oldalakat és az érintett csomagszállító cégeket. Az elveszett küldemények, működésképtelen automaták és elérhetetlen futárok miatt egyre dühösebbek az emberek.

Lengyel Gabriella
2025. 12. 16. 13:28
A csomagszállítás csúcsidőszaka a december.
A karácsony előtti hetekben online vásárlók tömegei szembesültek azzal, hogy a rendelt csomagjaik nem érkeznek meg időben, vagy egyáltalán nem kapnak információt azok hollétéről. A helyzet gyorsan országos felháborodássá nőtte ki magát – számolt be róla az Index.  A csomagszállító cégek a saját meghízhatóságukat kockáztatják a botrányos esetekkel. 

csomagszállító
A csomagszállító cégek nehezen állják az év végi rohamot. Fotó: Pexels

Lapunk is körülnézett a DPD-károsultak Facebook-csoportjában, hogy mire panaszkodnak az emberek, az derült ki, hogy sokan vannak, akik akár november vége, december eleje óta várják a küldeményüket, és nem kapnak információt arról, hol tart a kézbesítés. Van, aki azt állítja, látta, hogy a futár lassított a házánál a furgonnal, de nem csengetett be, hanem elhajtott. 

  • Sok csomag napokra vagy akár hetekre eltűnt a nyomkövető rendszerben, miközben a kézbesítés állapota nem frissült. 
  • Előfordult, hogy a címzettek értesítést kaptak az átvételről, ám a csomag valójában nem volt elérhető sem futárnál, sem csomagautomatában. 
  • Többen számoltak be hibás vagy lefagyott automatákról, amelyek nem engedték ki a küldeményeket, miközben az átvételi határidő tovább ketyegett.

Egy nő ezt írta: december 9-én kapott e-mailt, hogy kihelyezték a csomagautomatába a csomagját. Rá három órára újabb üzenetet kapott, hogy telítettség miatt 10-én helyezik el. December 11-én ránézett az applikációra, a nyomkövetésnél azt látta, hogy átvétel megtagadva címszóval visszaküldték. December 11-én a depóba került a csomag, a cég a telefont nem veszi fel, illetve folyamatosan foglalt.

Nem elérhető a csomagszállító

A helyzetet tovább súlyosbította az ügyfélszolgálat működése. A hosszas várakozások, az elégtelen válaszok, az elutasító e-mailek kiborították az embereket. A DPD a kialakult helyzetet elsősorban a karácsony előtti rendkívüli forgalomnövekedéssel magyarázta. Az eset újra rávilágított arra, hogy a csomagszállítás az év végi csúcsidőszakban nem megy simán. Egyes szolgáltatók jelezték előre, hogy meddig tudják garantálni a karácsonyi kézbesítést, mások láthatóan alábecsülték a terhelést. A vásárlók azonban joggal várják el, hogy az ünnepi időszakban ne bizonytalanság, hanem kiszámíthatóság kísérje az online rendelések teljesítését.

