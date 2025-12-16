Botrány karácsony előtt: elakadtak csomagok, tombolnak a vásárlók

A karácsony előtti hetekben online vásárlók tömegei szembesültek azzal, hogy a rendelt csomagjaik nem érkeznek meg időben, vagy egyáltalán nem kapnak információt azok hollétéről. A helyzet gyorsan országos felháborodássá nőtte ki magát – számolt be róla az Index. A csomagszállító cégek a saját meghízhatóságukat kockáztatják a botrányos esetekkel.

A csomagszállító cégek nehezen állják az év végi rohamot. Fotó: Pexels

Lapunk is körülnézett a DPD-károsultak Facebook-csoportjában, hogy mire panaszkodnak az emberek, az derült ki, hogy sokan vannak, akik akár november vége, december eleje óta várják a küldeményüket, és nem kapnak információt arról, hol tart a kézbesítés. Van, aki azt állítja, látta, hogy a futár lassított a házánál a furgonnal, de nem csengetett be, hanem elhajtott.

Sok csomag napokra vagy akár hetekre eltűnt a nyomkövető rendszerben, miközben a kézbesítés állapota nem frissült.

Előfordult, hogy a címzettek értesítést kaptak az átvételről, ám a csomag valójában nem volt elérhető sem futárnál, sem csomagautomatában.

Többen számoltak be hibás vagy lefagyott automatákról, amelyek nem engedték ki a küldeményeket, miközben az átvételi határidő tovább ketyegett.

Egy nő ezt írta: december 9-én kapott e-mailt, hogy kihelyezték a csomagautomatába a csomagját. Rá három órára újabb üzenetet kapott, hogy telítettség miatt 10-én helyezik el. December 11-én ránézett az applikációra, a nyomkövetésnél azt látta, hogy átvétel megtagadva címszóval visszaküldték. December 11-én a depóba került a csomag, a cég a telefont nem veszi fel, illetve folyamatosan foglalt.

Nem elérhető a csomagszállító

A helyzetet tovább súlyosbította az ügyfélszolgálat működése. A hosszas várakozások, az elégtelen válaszok, az elutasító e-mailek kiborították az embereket. A DPD a kialakult helyzetet elsősorban a karácsony előtti rendkívüli forgalomnövekedéssel magyarázta. Az eset újra rávilágított arra, hogy a csomagszállítás az év végi csúcsidőszakban nem megy simán. Egyes szolgáltatók jelezték előre, hogy meddig tudják garantálni a karácsonyi kézbesítést, mások láthatóan alábecsülték a terhelést. A vásárlók azonban joggal várják el, hogy az ünnepi időszakban ne bizonytalanság, hanem kiszámíthatóság kísérje az online rendelések teljesítését.