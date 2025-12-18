Deutsch Tamás felszólalásában felidézte Orbán Viktor másfél évvel ezelőtti levelét is, amelyet a miniszterelnök a békemissziójáról hazatérve írt az Európai Tanács elnökének. Ebben Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa stratégiája a transzatlanti egység jegyében az Egyesült Államok háborúpárti politikáját követte, miközben Donald Trump választási győzelme esetén már a beiktatása előtt kész lett volna békeközvetítőként fellépni. A levélben a kormányfő arra is figyelmeztetett: Trump győzelme esetén jelentősen megváltozhat az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti pénzügyi teherviselés aránya Ukrajna támogatásában, az EU hátrányára.
Az európai emberek békét akarnak
Az Európai Parlament keddi plenáris ülésén az Európai Tanács december 18–19-i csúcstalálkozójának előkészítése került napirendre. A vita során felszólalt Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának delegációvezetője, a Patrióták EP-képviselője is, aki hangsúlyozta: ha az európai döntéshozók másfél évvel ezelőtt meghallgatták volna Orbán Viktor békekezdeményezését, akkor azóta nem vesztettek volna életüket százezrek a háborúban, és az Európai Unió sem költött volna el mintegy kétszázmilliárd eurót az ukrajnai konfliktusra. Deutsch Tamás szerint „Brüsszelben újabb szintre kapcsolt a háborús őrület”, miközben az európai polgárok békét szeretnének.
A delegációvezető hangsúlyozta:
ha az európai döntéshozók akkor hallgattak volna a békekezdeményezésre, nem veszett volna oda több százezer emberélet, és nem nehezedne ekkora pénzügyi teher Európára. Ennek ellenére Brüsszel továbbra is az ukrajnai háború folytatását erőlteti, sőt szerinte új szintre emelte a háborús politikát.
Deutsch Tamás kiemelte:
az európai polgárok ezzel szemben békét akarnak. Ennek megfelelően Magyarország a békepárti álláspontjához ragaszkodva nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását célzó elképzeléseket, amelyek súlyos gazdasági és pénzügyi kockázatokat hordoznak Európa számára.
Emellett Magyarország nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételekben sem, amelyek a háború folytatását szolgálják, és nem küld pénzt vagy fegyvert Ukrajnába – szögezte le a politikus.
Borítókép: Deutsch Tamás (Fotó: MTI)
Brüsszelben most nem az történt, amit megszoktunk
A nap legfontosabb hírei.
Brüsszelnek be kell látnia, hogy a zsarolás nem jött be + videó
Navracsics Tibor volt a vendég a közmédia Kell még mondanom valamit, Ildikó? című műsorában.
Orbán Viktor a főszereplő + videó
Bart De Wever a teraszról kiabált le az újságíróknak.
Így kevernék bele a háborúba Európát a nyugat-európai politikusok
Szerintük az anyáknak hozzá kellene szokniuk gyermekeik elvesztésének gondolatához.
