Az európai emberek békét akarnak

Az Európai Parlament keddi plenáris ülésén az Európai Tanács december 18–19-i csúcstalálkozójának előkészítése került napirendre. A vita során felszólalt Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának delegációvezetője, a Patrióták EP-képviselője is, aki hangsúlyozta: ha az európai döntéshozók másfél évvel ezelőtt meghallgatták volna Orbán Viktor békekezdeményezését, akkor azóta nem vesztettek volna életüket százezrek a háborúban, és az Európai Unió sem költött volna el mintegy kétszázmilliárd eurót az ukrajnai konfliktusra. Deutsch Tamás szerint „Brüsszelben újabb szintre kapcsolt a háborús őrület”, miközben az európai polgárok békét szeretnének.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 1:00
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: Oláh Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Deutsch Tamás felszólalásában felidézte Orbán Viktor másfél évvel ezelőtti levelét is, amelyet a miniszterelnök a békemissziójáról hazatérve írt az Európai Tanács elnökének. Ebben Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa stratégiája a transzatlanti egység jegyében az Egyesült Államok háborúpárti politikáját követte, miközben Donald Trump választási győzelme esetén már a beiktatása előtt kész lett volna békeközvetítőként fellépni. A levélben a kormányfő arra is figyelmeztetett: Trump győzelme esetén jelentősen megváltozhat az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti pénzügyi teherviselés aránya Ukrajna támogatásában, az EU hátrányára.

Magyarország a béke álláspontjához ragaszkodva nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Magyarország a béke álláspontjához ragaszkodva nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A delegációvezető hangsúlyozta: 

ha az európai döntéshozók akkor hallgattak volna a békekezdeményezésre, nem veszett volna oda több százezer emberélet, és nem nehezedne ekkora pénzügyi teher Európára. Ennek ellenére Brüsszel továbbra is az ukrajnai háború folytatását erőlteti, sőt szerinte új szintre emelte a háborús politikát.

– olvasható a Fidesz Patrióták Európáért oldalán.

Deutsch Tamás kiemelte: 

az európai polgárok ezzel szemben békét akarnak. Ennek megfelelően Magyarország a békepárti álláspontjához ragaszkodva nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását célzó elképzeléseket, amelyek súlyos gazdasági és pénzügyi kockázatokat hordoznak Európa számára.

Emellett Magyarország nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételekben sem, amelyek a háború folytatását szolgálják, és nem küld pénzt vagy fegyvert Ukrajnába – szögezte le a politikus.

Borítókép: Deutsch Tamás (Fotó: MTI)

