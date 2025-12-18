Az európai emberek békét akarnak

Deutsch Tamás felszólalásában felidézte Orbán Viktor másfél évvel ezelőtti levelét is, amelyet a miniszterelnök a békemissziójáról hazatérve írt az Európai Tanács elnökének. Ebben Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa stratégiája a transzatlanti egység jegyében az Egyesült Államok háborúpárti politikáját követte, miközben Donald Trump választási győzelme esetén már a beiktatása előtt kész lett volna békeközvetítőként fellépni. A levélben a kormányfő arra is figyelmeztetett: Trump győzelme esetén jelentősen megváltozhat az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti pénzügyi teherviselés aránya Ukrajna támogatásában, az EU hátrányára.

Magyarország a béke álláspontjához ragaszkodva nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)