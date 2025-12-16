Brüsszel továbbra is háborús lázban ég

A héten zajló EU-csúcs napirendje már előzetesen is aggasztó képet fest az Európai Unió jelenlegi állapotáról. Szakértők sora hívja fel a figyelmet arra, hogy a brüsszeli bürokrácia a valóságtól elszakadva próbálja áterőltetni az akaratát a tagállamokon, főképp Ukrajna ügyében.

Az idei utolsó EU-csúcsot Ukrajna témája uralja. Fotó: Hans Lucas via AFP

Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője rámutatott: az Európai Tanács decemberi ülését hat olyan fajsúlyos témakör határozza meg, amelyek mindegyike önmagában is hatalmas kihívást jelentene a közösség számára. A probléma azonban nem csupán a feladatok mennyiségében rejlik.

Vagy nincs válasza az adott kérdésre az Európai Uniónak, vagy rossz válasza van

– fogalmazott az elemző.

Kiemelte, hogy Magyarország szempontjából különösen kritikus pont Ukrajna kérdése és a migráció kezelése, de a Nyugat-Balkán bővítése és a versenyképesség terén is súlyos hiányosságok mutatkoznak.

Erdélyi szerint beszédes tény, hogy az elmúlt időszakban egyedül hazánk volt képes előremutató, a józan ész talaján álló javaslatokat letenni az asztalra ezekben a kérdésekben, miközben Brüsszel tehetetlenül sodródik.

Hasonlóan látja a helyzetet Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója is, aki szerint az Európai Tanács napirendjét gyakorlatilag túszul ejtette a háború. Az elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy a hivatalos honlapon szereplő négy napirendi pontból három valójában Ukrajna köré épül: maga az ukrán helyzet, a hétéves költségvetés módosítása és a bővítés kérdése is elválaszthatatlanul összefonódott Kijev támogatásával. Ez is jól mutatja, hogy a brüsszeli elit figyelmét a saját polgárai helyett továbbra is egy nem uniós ország finanszírozása köti le.

A háborús készülődés pénzügyi hátterét is gőzerővel próbálják megteremteni, akár a tagállami érdekekkel szemben is. Zemplényi Lili, a Nézőpont Intézet elemzője szerint a háborús láz hevében készülődik Brüsszel az év utolsó Európai Tanács ülésére.

A szakértő rávilágított: bár egyre több tagállam fejezi ki nemtetszését és ellenzi a terveket, az Európai Bizottság hajthatatlan.

A bizottság váltig kitart Ukrajna finanszírozása mellett, ha nem az orosz vagyonból, akkor közös hitelfelvételből

– figyelmeztetett Zemplényi.