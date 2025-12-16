európai unióukrajnaeurópai tanács

Brüsszel továbbra is háborús lázban ég

Miközben az Európai Unió vezetői az év utolsó csúcstalálkozójára készülnek, a kiszivárgó hírek és elemzések alapján egyértelművé vált: Brüsszel képtelen szabadulni a háborús pszichózistól. A napirendet szinte kizárólag Ukrajna ügye uralja, miközben a valós európai problémákra, mint a versenyképesség vagy a migráció továbbra sincsenek érdemi válaszok, de ha vannak, azok kifejezetten károsak.

Munkatársunktól
2025. 12. 16. 18:28
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A héten zajló EU-csúcs napirendje már előzetesen is aggasztó képet fest az Európai Unió jelenlegi állapotáról. Szakértők sora hívja fel a figyelmet arra, hogy a brüsszeli bürokrácia a valóságtól elszakadva próbálja áterőltetni az akaratát a tagállamokon, főképp Ukrajna ügyében.

Az idei utolsó EU-csúcsot Ukrajna témája uralja (Illusztráció, forrás: Hans Lucas via AFP)
Az idei utolsó EU-csúcsot Ukrajna témája uralja. Fotó: Hans Lucas via AFP

Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője rámutatott: az Európai Tanács decemberi ülését hat olyan fajsúlyos témakör határozza meg, amelyek mindegyike önmagában is hatalmas kihívást jelentene a közösség számára. A probléma azonban nem csupán a feladatok mennyiségében rejlik.

Vagy nincs válasza az adott kérdésre az Európai Uniónak, vagy rossz válasza van

– fogalmazott az elemző.

Kiemelte, hogy Magyarország szempontjából különösen kritikus pont Ukrajna kérdése és a migráció kezelése, de a Nyugat-Balkán bővítése és a versenyképesség terén is súlyos hiányosságok mutatkoznak. 

Erdélyi szerint beszédes tény, hogy az elmúlt időszakban egyedül hazánk volt képes előremutató, a józan ész talaján álló javaslatokat letenni az asztalra ezekben a kérdésekben, miközben Brüsszel tehetetlenül sodródik.

Hasonlóan látja a helyzetet Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója is, aki szerint az Európai Tanács napirendjét gyakorlatilag túszul ejtette a háború. Az elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy a hivatalos honlapon szereplő négy napirendi pontból három valójában Ukrajna köré épül: maga az ukrán helyzet, a hétéves költségvetés módosítása és a bővítés kérdése is elválaszthatatlanul összefonódott Kijev támogatásával. Ez is jól mutatja, hogy a brüsszeli elit figyelmét a saját polgárai helyett továbbra is egy nem uniós ország finanszírozása köti le.

A háborús készülődés pénzügyi hátterét is gőzerővel próbálják megteremteni, akár a tagállami érdekekkel szemben is. Zemplényi Lili, a Nézőpont Intézet elemzője szerint a háborús láz hevében készülődik Brüsszel az év utolsó Európai Tanács ülésére.

A szakértő rávilágított: bár egyre több tagállam fejezi ki nemtetszését és ellenzi a terveket, az Európai Bizottság hajthatatlan.

A bizottság váltig kitart Ukrajna finanszírozása mellett, ha nem az orosz vagyonból, akkor közös hitelfelvételből

– figyelmeztetett Zemplényi.

Ez a törekvés különösen veszélyes precedenst teremthet, hiszen az elhibázott szankciós politika és a háború finanszírozása miatti költségeket ismét az európai adófizetőkkel fizettetnék meg egy olyan hitelkonstrukción keresztül, amely 

hosszú évtizedekre eladósítaná a kontinenst.

A csütörtökön kezdődő csúcstalálkozó tétje tehát óriási: sikerül-e visszaterelni az uniót a józanság útjára vagy Brüsszel továbbra is erőlteti azt a háborúpárti politikát, amely eddig is csak gazdasági nehézségeket és bizonytalanságot hozott Európának. Magyarország álláspontja mindenesetre világos: nem a háború finanszírozására, hanem békére és az európai versenyképesség helyreállítására van szükség.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVietnám

Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet + videó

Bayer Zsolt avatarja

1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az ötven évvel később élő amerikaiaknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.