Deutsch Tamás: Az EP Magyarországot támadó vitája a 2026-os választásokba való legdurvább beavatkozás tipikus esete

Az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésének szünetében magyar újságíróknak nyilatkozva Deutsch Tamás hangsúlyozta, a vita alapvető célja az, hogy a kampányt megelőzően olyan helyzetet alakítson ki, amelytől azt remélik, hogy a Magyarország számára már hozzáférhetővé vált európai uniós pénzek ismételt befagyasztásával, komoly nehézséget okozva Magyarország számára, közvetlenül befolyásolhatja a választások eredményét.
Ennek a „parlamenti pamfletnek” az a legfontosabb feladata, hogy nyomást gyakoroljon az Európai Bizottságra annak érdekében, hogy a 2026-os magyarországi parlamenti választásokat megelőzően a Magyarországgal szemben megfogalmazott hazug, rágalmazó állításokra hivatkozva a már hozzáférhetővé tett európai uniós fejlesztési pénzeket újra zárolja, az azokhoz való hozzáférést megszüntesse, ezeknek a pénzeknek a felhasználását elvegye Magyarországtól – hangoztatta.
A durváskodásoktól nem mentes, brutális hazugságokat megfogalmazó, az EP sorozatos „vádirataiból” leszűrt tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a Fidesz a jövőre esedékes választásokon ismét „fényes választási siker elé néz” – hívta fel a figyelmet a politikus.
