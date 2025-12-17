Deutsch Tamás: Az EP Magyarországot támadó vitája a 2026-os választásokba való legdurvább beavatkozás tipikus esete

Az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésének szünetében magyar újságíróknak nyilatkozva Deutsch Tamás hangsúlyozta, a vita alapvető célja az, hogy a kampányt megelőzően olyan helyzetet alakítson ki, amelytől azt remélik, hogy a Magyarország számára már hozzáférhetővé vált európai uniós pénzek ismételt befagyasztásával, komoly nehézséget okozva Magyarország számára, közvetlenül befolyásolhatja a választások eredményét.

Deutsch Tamás szerint közvetlen választási beavatkozás az Európai Parlament (EP) Magyarországot támadó, a jogállamisági feltételrendszer végrehajtásáról tartott vitája (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Ennek a „parlamenti pamfletnek” az a legfontosabb feladata, hogy nyomást gyakoroljon az Európai Bizottságra annak érdekében, hogy a 2026-os magyarországi parlamenti választásokat megelőzően a Magyarországgal szemben megfogalmazott hazug, rágalmazó állításokra hivatkozva a már hozzáférhetővé tett európai uniós fejlesztési pénzeket újra zárolja, az azokhoz való hozzáférést megszüntesse, ezeknek a pénzeknek a felhasználását elvegye Magyarországtól – hangoztatta.