Deutsch Tamás: Az EP Magyarországot támadó vitája a 2026-os választásokba való legdurvább beavatkozás tipikus esete

Az Európai Parlament (EP) Magyarországot támadó, a jogállamisági feltételrendszer végrehajtásáról tartott vitája a 2026-os magyar parlamenti választásokba való legdurvább, legantidemokratikus, legjogszerűtlenebb beavatkozás tipikusus esete – jelentette ki a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője Strasbourgban szerdán. Deutsch Tamás szerint a jogállamiság egy „gumikategória” a jogi objektivitás szempontjából.

2025. 12. 17. 22:51
Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője Fotó: MTI/Oláh Tamás
Az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésének szünetében magyar újságíróknak nyilatkozva Deutsch Tamás hangsúlyozta, a vita alapvető célja az, hogy a kampányt megelőzően olyan helyzetet alakítson ki, amelytől azt remélik, hogy a Magyarország számára már hozzáférhetővé vált európai uniós pénzek ismételt befagyasztásával, komoly nehézséget okozva Magyarország számára, közvetlenül befolyásolhatja a választások eredményét.

Deutsch Tamás szerint közvetlen választási beavatkozás az Európai Parlament (EP) Magyarországot támadó, a jogállamisági feltételrendszer végrehajtásáról tartott vitája (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
Ennek a „parlamenti pamfletnek” az a legfontosabb feladata, hogy nyomást gyakoroljon az Európai Bizottságra annak érdekében, hogy a 2026-os magyarországi parlamenti választásokat megelőzően a Magyarországgal szemben megfogalmazott hazug, rágalmazó állításokra hivatkozva a már hozzáférhetővé tett európai uniós fejlesztési pénzeket újra zárolja, az azokhoz való hozzáférést megszüntesse, ezeknek a pénzeknek a felhasználását elvegye Magyarországtól – hangoztatta.

A durváskodásoktól nem mentes, brutális hazugságokat megfogalmazó, az EP sorozatos „vádirataiból” leszűrt tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a Fidesz a jövőre esedékes választásokon ismét „fényes választási siker elé néz” – hívta fel a figyelmet a politikus.

Közölte, a Demokratikus Koalíció elnöke, Dobrev Klára EP-képviselő a Magyarországgal szembeni vitát ismételten arra használta fel, hogy a „saját hazáját mószerolja” az Európai Parlamentben. Élen járt a „legnagyobb sületlenségek, az abszurditást is túlszárnyaló hazug állítások megfogalmazásában”. A Demokratikus Koalíció, illetve a Tisza Párt szövetsége még a Momentum hazaáruló európai parlamenti tevékenységét is messze túlszárnyaló módon áskálódik a saját hazája ellen – jelentette ki.

A jogállamiság fogalmát elemezve a fideszes EP-képviselő azt mondta, ez egy „gumikategória” a jogi objektivitás szempontjából. Mindez mutatja, hogy magát a politikai önkény intézményes alkalmazásának a lehetőségét megteremtő rezsimet kell felszámolni – hangoztatta.

Az önkényes politikai büntetés lehetőségét megteremtő jogállamisági rezsimet fel kell számolni, mert mi az Európai Unió ezer gondja-baja megoldásában vagyunk érdekeltek, nem pedig abban, hogy ezek a gondok és bajok magát az európai együttműködést verjék szét

– tette hozzá nyilatkozatában Deutsch Tamás.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: MTI/Oláh Tamás)

