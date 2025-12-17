orbán viktoreurópai uniógazdaság

Orbán Viktor: Tönkretették az európai gazdaságot

Amikor Ursula von der Leyen hatalomra került, Európa egy versenyképes régió volt – emlékeztetett a magyar miniszterelnök. Mára odáig jutottunk, hogy tönkretették az európai gazdaságot – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor közösségi oldalán.

Munkatársunktól
2025. 12. 17. 22:28
Orbán Viktor miniszterelnök
Kemény véleményt fogalmazott meg a brüsszeli vezetéssel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök. Mint elmondta, a mostani európai vezetésnek van néhány olyan történelmi hibája, amit a bűn kategóriába is lehet sorolni.

Orbán Viktor szerint amikor Von der Leyen hatalomra jutott, Európa még versenyképes volt
Orbán Viktor szerint amikor Von der Leyen hatalomra jutott, Európa még versenyképes volt

Ilyen volt a zöld átmenetnek ez a teljesen kaotikus, fejetlen, az európai gazdaságokat lerontó módszere. Első dolog. A migráció támogatása a második. A háború a harmadik

– fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videójában.

„Azt kell mondanom, hogy itt olyan vezetési hibák történtek az elmúlt időszakban, olyan zsákutcába vezették be az Európai Uniót és az európai tagállamokat, amiről most már nem vitatkozni kell, hanem lassan rá kell mutatni valakit, hogy ki a felelős” – hívta fel a figyelmet.

Hogy kerültünk ide? Tönkretették az egész európai gazdaságot. Mikor von der Leyen hivatalba lépett, ez egy versenyképes régió volt. Szó se volt háborúról, ez egy békeprojekt volt. Most háborúban vagyunk. Valakik felelősek azért, hogy ide jutottunk. Itt kudarc kudarc hátán

– szögezte le Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök

