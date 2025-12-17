Orbán Viktor: Tönkretették az európai gazdaságot

Kemény véleményt fogalmazott meg a brüsszeli vezetéssel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök. Mint elmondta, a mostani európai vezetésnek van néhány olyan történelmi hibája, amit a bűn kategóriába is lehet sorolni.
Ilyen volt a zöld átmenetnek ez a teljesen kaotikus, fejetlen, az európai gazdaságokat lerontó módszere. Első dolog. A migráció támogatása a második. A háború a harmadik
– fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videójában.
