Orbán Viktor: Ilyen hibás döntéseket hozott az EU a migráció és a háború kérdésében

Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcsra készülve korábban azt hangsúlyozta, hogy éles különbség van a háború- és a békepárti országok között. Akik Ukrajnának támogatást akarnak adni, háborúpártiaknak. Magyarország a béke pártján áll.
Itt történt egy történelmi hiba, tehát az a körülmény, hogy a befagyasztott orosz vagyonról szóló féléves döntés, amely mindig egyhangúságot követelt, megszüntették, kikerülték, aláaknázták és kitalálták, hogy egyhangúság helyett többségi döntést lehet hozni, az szerintem egy történelmi hiba. Ennek nagyon komoly következményei lesznek
– mondta a miniszterelnök Brüsszelben az újságíróknak.
A miniszterelnök bejelentését a HírTV élő adásában kísérheti figyelemmel:
