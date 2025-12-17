Orbán Viktor: Megjöttek a magyarok! + videó

„Helló, EU-csúcs. Megjöttek a magyarok!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának előestéjén Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A magyar kormányfőt a sajtó képviselőinek hada fogadta Brüsszelben – erre utal Orbán Viktor egy másik bejegyzésben írt megjegyzése is, miszerint „árad a sajtó”. A miniszterelnök közösségi oldalán több patrióta politikus is feltűnik, akik üzenetet intéztek a magyarokhoz.

