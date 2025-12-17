Orbán Viktor: Árad a sajtó! + videó

A felvétel tanúsága szerint a magyar miniszterelnököt számos patrióta politikus biztosította támogatásáról. Többek között Marine Le Pen, Andrej Babis és Geert Wilders is megszólalt a videóban.

Jó napot! Rám várnak?

– kérdezte az újságíróktól a magyar miniszterelnök. Ezt követően Marine Le Pen tűnik fel a videón, aki csak annyit üzent a magyaroknak, hogy