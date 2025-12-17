Brüsszelben tanácskoznak a Patrióták Európáért képviselőcsoport vezető politikusai. Orbán Viktor miniszterelnök ennek kapcsán új videót osztott meg Facebook-oldalán.
Orbán Viktor: Árad a sajtó! + videó
Egy videó tanúsága szerint a magyar kormányfőt a sajtó képviselőinek hada fogadta Brüsszelben – erre utal Orbán Viktor megjegyzése is, miszerint „árad a sajtó”. A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott felvételen több patrióta politikus is feltűnik, akik üzenetet intéztek a magyarokhoz.
A felvétel tanúsága szerint a magyar miniszterelnököt számos patrióta politikus biztosította támogatásáról. Többek között Marine Le Pen, Andrej Babis és Geert Wilders is megszólalt a videóban.
Jó napot! Rám várnak?
– kérdezte az újságíróktól a magyar miniszterelnök. Ezt követően Marine Le Pen tűnik fel a videón, aki csak annyit üzent a magyaroknak, hogy
Szavazzatok jól!
Őt Geert Wilders követte, aki elmondta, hogy több olyan vezetőre van szükség, mint Orbán Viktor. A videó végén a cseh miniszterelnök, Andrej Babis látható, aki üzent minden magyarnak:
Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok!
Majd sok sikert kívánt a miniszterelnöknek a választásokra.
Borítókép: Orbán Viktor Brüsszelben (Fotó: MTI)
