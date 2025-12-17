FideszBrüsszelközlemény

A jogállamisági rezsim támadás a nemzeti szuverenitás ellen

Az Európai Parlament mai plenáris ülése a jogállamisági kondicionalitási rendelet végrehajtásáról vitázott. Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP képviselőcsoportjának vezetője, a Patrióták EP-képviselője felszólalásában kiemelte: ez a vita nem a jogállamiságról szól, ez a vita megint egy Magyarországgal szembeni durva politikai támadás. Arról szól, hogy az európai elit, a brüsszeli bürokrácia és természetesen az ő magyarországi képviselőik hogyan tudnak hazugságokat megfogalmazni. Ékes példája volt mindennek, amikor a Demokratikus Koalíció elnöke megint arra használta ki az európai parlamenti felszólalását, hogy a saját hazáját mószerolja.

2025. 12. 17. 19:55
Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP képviselőcsoportjának vezetője Fotó: Martin Bertrand Forrás: Hans Lucas/AFP
Deutsch Tamás elmondta: a jogállamiság az egy duma, mese habbal. A valóságban brüsszeli ideológiai és politikai diktátumokról van szó, arról, hogy a hatalmi és gazdasági befolyásukat minden eszközzel és mindenáron kiterjesszék. Közép-Európában viszont nem a brüsszeli bürokraták gyarmatai vannak, hanem szuverén nemzetállamok, szabad emberek, szabad országok, szabad nemzetek. Számunkra az európai együttműködés nem alá-fölé rendeltséget jelent, hanem azt, hogy mindenki szabadon járja a saját útját, külső beavatkozás nélkül – tette hozzá Deutsch Tamás. 

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője felszólalásában kiemelte: a jogállamisági eljárások lényegéről a Politico múlt heti szalagcíme mindent elmond, amelyben azt írják, „Belgiumot is úgy fogják kezelni, mint Magyarországot, ha nem támogatja az ukrán pénzügyi csomagot”.

Tehát, ha valaki nem áll be a sorba, akkor indul a kondicionalitási eljárás, a pénzek visszatartása, és lesz itt is sokadik elítélő jelentés. Viszont, ha valaki beáll a sorba, akkor mindent lehet, eltörölni a választás eredményét, jobboldali tévéket felfüggeszteni, gyűlöletbeszédre hivatkozva állampolgárokat elhallgattatni – tette hozzá Dömötör Csaba. 

Vagy nyíltan beszélni arról, hogy be kéne tiltani a legnépszerűbb német pártot, vagy megtiltani, hogy a legesélyesebb jelölt elinduljon Franciaországban. Ebbe a sorba illik a Demokrácia Pajzs program is, ami egy új cenzori rendszert jelent. Így néz ki a baloldali nagykoalíció demokráciaképe, de már nem sokáig! 

A saját ügyeinkben mi döntünk, a saját történelmi, kulturális és alkotmányos hagyományainkra építve. Szuverének vagyunk, és ha a brüsszeli bürokrácia és magyar csatlósaik a fejük tetejére állnak, ez akkor is így marad. A baloldali nagykoalíció nemzeti kormányok elleni puccsa egyre gyengül. A lázadók pedig egyre többen vannak. A patrióta kormányokat akarják fenyíteni, de a választók adják majd a választ – olvasható a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleményében.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: AFP)

