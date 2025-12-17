A jogállamisági rezsim támadás a nemzeti szuverenitás ellen

Deutsch Tamás elmondta: a jogállamiság az egy duma, mese habbal. A valóságban brüsszeli ideológiai és politikai diktátumokról van szó, arról, hogy a hatalmi és gazdasági befolyásukat minden eszközzel és mindenáron kiterjesszék. Közép-Európában viszont nem a brüsszeli bürokraták gyarmatai vannak, hanem szuverén nemzetállamok, szabad emberek, szabad országok, szabad nemzetek. Számunkra az európai együttműködés nem alá-fölé rendeltséget jelent, hanem azt, hogy mindenki szabadon járja a saját útját, külső beavatkozás nélkül – tette hozzá Deutsch Tamás.

Deutsch Tamás szerint „a jogállamiság az egy duma, mese habbal” Fotó: Oláh Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője felszólalásában kiemelte: a jogállamisági eljárások lényegéről a Politico múlt heti szalagcíme mindent elmond, amelyben azt írják, „Belgiumot is úgy fogják kezelni, mint Magyarországot, ha nem támogatja az ukrán pénzügyi csomagot”.

Tehát, ha valaki nem áll be a sorba, akkor indul a kondicionalitási eljárás, a pénzek visszatartása, és lesz itt is sokadik elítélő jelentés. Viszont, ha valaki beáll a sorba, akkor mindent lehet, eltörölni a választás eredményét, jobboldali tévéket felfüggeszteni, gyűlöletbeszédre hivatkozva állampolgárokat elhallgattatni – tette hozzá Dömötör Csaba.