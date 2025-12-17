Szentkirályi Alexandra: Több probléma is van a fővárosi önkormányzat 2026-os költségvetésével + videó

Az idei év utolsó közgyűlése a reményt hozta el a budapestieknek azzal kapcsolatban, hogy jövőre talán ennél jobb lesz – értékelt Szentkirályi Alexandra a Facebookon.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videójában felidézte, hogy a fővárosi önkormányzat szerdán elfogadta 2026-os költségvetését, amelyet a kormánypártokon kívül az összes többi frakció megszavazott. Szentkirályi Alexandra rámutatott, a büdzsével több probléma is van.

Az egyik az az, hogy van benne egy olyan 100 milliárdos bevétel, ami egy fiktív bevétel. A főváros azzal számol, hogy neki lesz olyan pénze, amiről egészen pontosan tudja, hogy nincsen. Ezt rakja a mérleg egyik serpenyőjébe, a másikban pedig ott vannak a kiadásai

– mutatott rá a kormánypárti politikus.

„Ez egy elég nagy probléma lesz, sajnos, jövőre Budapestnek”

– figyelmeztetett Szentkirályi Alexandra.

Mint ahogy arról beszámoltunk, a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén szavaztak a fővárosi önkormányzat 2026-os költségvetéséről. A javaslatot csaknem hetvenmilliárd forintos lyukkal, fiktív bevételi sorral és 403 forintos euróárfolyammal tudta a városvezetés összekalapálni. A 2026-os büdzsét a teljes városvezető koalíció, így a Tisza Párt is elfogadta. Az előterjesztés előszavában maga Karácsony Gergely is elismeri, hogy a dokumentum írásakor elszakadtak a valóságtól.

