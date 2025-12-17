fővárosi közgyűlésbudapesttisza pártszentkirályi alexandrakarácsony gergelyköltségvetés

Szentkirályi Alexandra: Több probléma is van a fővárosi önkormányzat 2026-os költségvetésével + videó

A büdzsében szerepel egy 100 milliárdos fiktív bevétel – hívta fel a figyelmet a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 20:08
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idei év utolsó közgyűlése a reményt hozta el a budapestieknek azzal kapcsolatban, hogy jövőre talán ennél jobb lesz – értékelt Szentkirályi Alexandra a Facebookon.

Budapest, 2025. december 17. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én. MTI/Balogh Zoltán
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én.
MTI/Balogh Zoltán
(Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videójában felidézte, hogy a fővárosi önkormányzat szerdán elfogadta 2026-os költségvetését, amelyet a kormánypártokon kívül az összes többi frakció megszavazott. Szentkirályi Alexandra rámutatott, a büdzsével több probléma is van.

Az egyik az az, hogy van benne egy olyan 100 milliárdos bevétel, ami egy fiktív bevétel. A főváros azzal számol, hogy neki lesz olyan pénze, amiről egészen pontosan tudja, hogy nincsen. Ezt rakja a mérleg egyik serpenyőjébe, a másikban pedig ott vannak a kiadásai

– mutatott rá a kormánypárti politikus.

„Ez egy elég nagy probléma lesz, sajnos, jövőre Budapestnek”

– figyelmeztetett Szentkirályi Alexandra.

Mint ahogy arról beszámoltunk, a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén szavaztak a fővárosi önkormányzat 2026-os költségvetéséről. A javaslatot csaknem hetvenmilliárd forintos lyukkal, fiktív bevételi sorral és 403 forintos euróárfolyammal tudta a városvezetés összekalapálni. A 2026-os büdzsét a teljes városvezető koalíció, így a Tisza Párt is elfogadta. Az előterjesztés előszavában maga Karácsony Gergely is elismeri, hogy a dokumentum írásakor elszakadtak a valóságtól.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én (Fotó MTI/Balogh Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu