Orbán Viktor: Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon ügyében + videó

Kéz kezet mos: egy kis segítségért cserébe besorolt Karácsony Gergely mögé a Tisza Párt

Magyar Péter pártja is megszavazta a főpolgármester által benyújtott, nagyságrendileg 100 milliárd forintos hézaggal rendelkező káoszköltségvetést.

Gábor Márton
2025. 12. 17. 15:32
Fotó: Hatlacki Balázs
A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén szavaztak a fővárosi önkormányzat 2026-os költségvetéséről. A javaslatot csaknem hetvenmilliárd forintos lyukkal, fiktív bevételi sorral és 403 forintos euróárfolyammal tudta a városvezetés összekalapálni. A 2026-os büdzsét a teljes városvezető koalíció, így a Tisza Párt is elfogadta.

Fővárosi közgyűlés
Fotó: Hatlacki Balázs

Az előterjesztés előszavában maga Karácsony Gergely is elismeri, hogy a dokumentum írásakor elszakadtak a valóságtól. Kiemelte:

a 2026. évi költségvetés tervezete a mostani valósággal való szakítás kiindulópontja. A költségvetés készítésének pillanatában nem ismert, hogy Budapest képes lesz-e lezárni a 2025-ös pénzügyi évet. Ez olyan fokú bizonytalanság, amely lehetetlenné teszi a jövő tervezését.

A Karácsony Gergely által új esélynek nevezett költségvetés előszava szerint a tervezetet egy új önkormányzati finanszírozási rendszert feltételezve készítették. A főpolgármester olyan reformról ír, amely a valóságban még tervezési szakaszban sincs. Vagyis a költségvetés egy fiktív önkormányzati struktúra fiktív számai mentén íródott.

Mint ismert, a fővárosi önkormányzat jövő évi bevétele az előirányzat szerint 532 milliárd forint lesz. Ugyanakkor a bevételek között szerepel egy, a valóságban nem létező, 63,9 milliárd forintos bevétel, amelynek neve

nettó befizetővé válás elkerülését célzó állami támogatás.

Ennek alapján az idei ötvenmilliárd után jövőre a fővárosi önkormányzat egy több mint hatvanmilliárd forintos lyukkal tervezte meg a költségvetését. Fontos kiemelni, hogy ez a 63 milliárd forint a kiadási oldalon szolidaritási hozzájárulás néven jelentkezik a költségvetésben. Szintén a költségvetésben szerepel egy több mint harmincmilliárdos tétel, amelyet

2023. és 2024. évi szolidaritási hozzájárulás kártérítéséből származó bevételnek neveznek.

A bíróság azonban nem határozott úgy, hogy az államnak vissza kellene fizetnie a 2023-ban vagy 2024-ben beszedett szolidaritási adó egyes részleteit. Az ítéletben mindössze a szolidaritási hozzájárulás beszedésének módjára vonatkozóan hozott elítélő határozatot a bíróság. Így pedig ez a bevétel sem teljesülhet a következő évben.

Ennek alapján az 532 milliárdos bevételből már több mint százmilliárd forint hiányzik.

Ezen hatalmas hiány mellett pedig a költségvetés szerint a 2026. évi működési kiadási előirányzat a 2025. évben tervezett valamivel több mint 382,5 milliárd forintról 498 milliárd forintra, azaz több mint százmilliárd forinttal emelkedett.

A Tisza Párt fővárosi képviselőcsoportjának vezetője, Bujdosó Andrea az ülésen előre jelezte: Magyar Péter képviselői megszavazzák a főpolgármester által benyújtott, majd háttéralkuk részeként sokszorosan módosított költségvetést. 

Ezzel a Tisza Párt másodszorra is olyan, Karácsony Gergely által előterjesztett költségvetést szavaz meg, amely hatalmas hézagokkal gyakorlatilag magára hagyja a budapesti munkavállalókat.

Megmentették a kellemetlen kérdésektől a Tisza Pártot

A főpolgármester a migrációs fenyegetettségről szóló vitajavaslatunkat levetette a közgyűlés napirendjéről. Ezzel Karácsony Gergely a Tiszát védi, hogy el tudják sunnyogni, mit gondolnak a migrációról

– írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. 

Kiemelte:

az adventi időszak, az európai nagyvárosokban uralkodó félelem a vásárokon és az állandó terrorfenyegetettség rávilágít arra, hogy nagy a baj, és bár Európa már rájött, hogy hibázott, de ezt nem megoldani akarják, hanem szétteríteni a tagállamokban – így Budapesten is.

A frakcióvezető szerint a Tisza Párt a kérdésről nem akar beszélni, de az Európai Parlamentben – a Fővárosi Közgyűlésben is helyet foglaló képviselők – megszavazták a migrációs paktum felgyorsításáról szóló brüsszeli javaslatot. 

Nem pironkodtak a tiszások akkor sem, amikor igent nyomtak Magyarország elítélésére, amiért feltartóztattuk a migrációt, és nem engedtük be Európába az illegális migránsokat. A Tisza Párt sunnyog. Semmilyen fontos témában nem hajlandó elmondani az álláspontját, de Brüsszel utasításait és elvárásait minden esetben végrehajtja

– jelentette ki a politikus. 

Megjelent Lázár János

Jól alakul a december, minden közgyűlésen ajándékot kapok: ezúttal Szentkirályi Alexandra húzott a karácsonyi ajándékozáson, és egy mini Lázár János-figurát kaptam tőle

– írta Vitézy Dávid a közösségi oldalán. 

Kiemelte, 

szerencsére nem vudubábu! Féltve fogom őrizni, itt tarthat ma Lázárinfót a közgyűlési asztalomon, hátha megtudjuk tőle, mikor újítja fel végre a HÉV-eket.

Lázár János építési és közlekedési miniszter bábuját a digitális polgári körök webshopjában, a LázárBazárban lehet kapni.

Kisegítik Budapestet 

A Fővárosi Közgyűlés ülésével egyidejűleg az Országgyűlés 134 igen szavazattal elfogadta, hogy a kormány segélyhitelt nyújtson a fővárosi önkormányzatnak a csőd elkerülésére. A javaslat megteremti a jogi kereteit annak, hogy az anyagilag nehéz helyzetben levő, fizetési nehézségekkel küzdő fővárosi önkormányzat hitelt tudjon igénybe venni. Ezzel a fővárosi intézményeknél, a közszolgáltatásokban, ezen belül a tömegközlekedésben érintett dolgozók munkabérének kifizetését tudják rendezni.

Karácsony Gergely főpolgármester korábban politikai furkósbotnak nevezte a segélyhitel lehetőségét, majd pedig azt állította, az ilyen jellegű javaslatokat egy életre el kell felejteni. A városvezető egyértelművé tette, hogy nem fognak élni a segélyhitellel, inkább pénzintézetektől vesznek fel kölcsönt.

Borítókép: Kiss Ambrus és Karácsony Gergely (Fotó: Hatlacki Balázs)


