Hoppá! Lázár János is megjelent a fővárosi közgyűlésen

– Jól alakul a december, minden közgyűlésen ajándékot kapok: ezúttal Szentkirályi Alexandra húzott a karácsonyi ajándékozáson, és egy mini Lázár János-figurát kaptam tőle – írta Vitézy Dávid közösségi oldalán.

Kiemelte,

szerencsére nem vudubábu! Féltve fogom őrizni, itt tarthat ma Lázárinfót a közgyűlési asztalomon, hátha megtudjuk tőle, mikor újítja fel végre a HÉV-eket.

Lázár János építési és közlekedési miniszter bábuját a digitális polgári körök webshopjában, a LázárBazárban lehet kapni.