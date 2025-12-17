Hoppá! Lázár János is megjelent a fővárosi közgyűlésen

– Jól alakul a december, minden közgyűlésen ajándékot kapok: ezúttal Szentkirályi Alexandra húzott a karácsonyi ajándékozáson, és egy mini Lázár János-figurát kaptam tőle – írta Vitézy Dávid közösségi oldalán.
Kiemelte,
szerencsére nem vudubábu! Féltve fogom őrizni, itt tarthat ma Lázárinfót a közgyűlési asztalomon, hátha megtudjuk tőle, mikor újítja fel végre a HÉV-eket.
Lázár János építési és közlekedési miniszter bábuját a digitális polgári körök webshopjában, a LázárBazárban lehet kapni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!