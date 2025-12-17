fővárosi közgyűlésszentkirályi alexandravitézy dávidlázár jános

Hoppá! Lázár János is megjelent a fővárosi közgyűlésen

Vitézy Dávid asztalára került a miniszter.

Gábor Márton
2025. 12. 17. 10:00
Lázár János Forrás: Facebook
– Jól alakul a december, minden közgyűlésen ajándékot kapok: ezúttal Szentkirályi Alexandra húzott a karácsonyi ajándékozáson, és egy mini Lázár János-figurát kaptam tőle – írta Vitézy Dávid közösségi oldalán. 

Kiemelte, 

szerencsére nem vudubábu! Féltve fogom őrizni, itt tarthat ma Lázárinfót a közgyűlési asztalomon, hátha megtudjuk tőle, mikor újítja fel végre a HÉV-eket.

Lázár János építési és közlekedési miniszter bábuját a digitális polgári körök webshopjában, a LázárBazárban lehet kapni.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

