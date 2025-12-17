Akár halálbüntetésre is ítélhetik Nick Reinert, akit szülei, Rob és Michele Reiner meggyilkolásával vádolnak

A vádiratban szerepel egy különleges tényállási minősítés is, amely több gyilkosság elkövetését és veszélyes eszköz – jelen esetben kés – használatát említi. Ha bűnösnek találja a bíróság, Nick Reiner feltételes szabadlábra helyezés nélküli életfogytiglani büntetést vagy akár halálbüntetést is kaphat, bár az ügyészek még nem döntöttek a legsúlyosabb büntetés kérdéséről.

Nick Reiner 2016-ban (Forrás: Adela Loconte/WireImage)

A 78 éves Rob Reiner egy több évtizedes karrierrel rendelkező rendező és színész volt, akinek nevéhez olyan filmek fűződnek, mint A turné (This is Spinal Tap), Egy becsületbeli ügy (A Few Good Men) vagy A herceg menyasszonya (The Princess Bride), míg Michele Singer Reiner fotográfus, producer és a Reiner Light fotóstúdió alapítója volt. Mindketten jelentős szereplői voltak a művészeti és közéleti közösségnek.

A házaspárt 2025. december 14-én találták holtan a Los Angeles-i Brentwood negyedbeli otthonukban – a boncolás alapján szúrt sérülések okozták halálukat. Nicket néhány órával később őrizetbe vették és jelenleg őrizetben tartják, óvadék nélkül.

A fiatal férfi nem jelent meg a keddi bírósági meghallgatáson, mert orvosi vizsgálatának elvégzése miatt nem nyert orvosi engedélyt az átszállításra.

A hatóságok a gyilkosság pontos körülményeit tovább vizsgálják, az indíték még nem ismert, és az ügyben további jogi lépések várhatók a közeljövőben.