gyilkosságrob reinermichele reinernick reiner

Akár halálbüntetésre is ítélhetik Nick Reinert, akit szülei, Rob és Michele Reiner meggyilkolásával vádolnak

Nick Reiner, a világhírű hollywoodi rendező Rob Reiner és felesége, Michele Singer Reiner 32 éves fia ellen kétrendbeli gyilkosság miatt emelt vádat a Los Angeles-i ügyészség kedden, miután a párt két nappal korábban holtan találták otthonukban.

Magyar Nemzet
Forrás: BBC2025. 12. 17. 8:40
Rob Reiner amerikai filmrendező és fia, Nick Reiner Forrás: Getty/Rommel Demano
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vádiratban szerepel egy különleges tényállási minősítés is, amely több gyilkosság elkövetését és veszélyes eszköz – jelen esetben kés – használatát említi. Ha bűnösnek találja a bíróság, Nick Reiner feltételes szabadlábra helyezés nélküli életfogytiglani büntetést vagy akár halálbüntetést is kaphat, bár az ügyészek még nem döntöttek a legsúlyosabb büntetés kérdéséről.

Reiner
Nick Reiner 2016-ban (Forrás: Adela Loconte/WireImage)

A 78 éves Rob Reiner egy több évtizedes karrierrel rendelkező rendező és színész volt, akinek nevéhez olyan filmek fűződnek, mint A turné (This is Spinal Tap), Egy becsületbeli ügy (A Few Good Men) vagy A herceg menyasszonya (The Princess Bride), míg Michele Singer Reiner fotográfus, producer és a Reiner Light fotóstúdió alapítója volt. Mindketten jelentős szereplői voltak a művészeti és közéleti közösségnek.

A házaspárt 2025. december 14-én találták holtan a Los Angeles-i Brentwood negyedbeli otthonukban – a boncolás alapján szúrt sérülések okozták halálukat. Nicket néhány órával később őrizetbe vették és jelenleg őrizetben tartják, óvadék nélkül.

A fiatal férfi nem jelent meg a keddi bírósági meghallgatáson, mert orvosi vizsgálatának elvégzése miatt nem nyert orvosi engedélyt az átszállításra.

A hatóságok a gyilkosság pontos körülményeit tovább vizsgálják, az indíték még nem ismert, és az ügyben további jogi lépések várhatók a közeljövőben.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.