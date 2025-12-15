Brutális gyilkosság áldozata lett Rob Reiner rendező és felesége

A legendás rendezőt, a 78 éves Rob Reinert és feleségét, Michele-t holtan találták vasárnap a házaspár Los Angeles-i házában. A helyszínen intézkedő rendőrök egyike az Associated Press hírügynökségnek elmondta: az áldozatok szúrt sérülések következtében haltak meg, és egy családtagot jelenleg kihallgatnak a tragédiával kapcsolatban.

Fotó: AFP

A Los Angeles-i tűzoltóság közlése szerint röviddel délután 15.30 után érkeztek segélyhívásra a helyszínre.

A mentőegység munkatársai egy 78 éves férfit, valamint egy 68 éves nőt találtak holtan az ingatlanban. Reiner márciusban töltötte be a 78. életévét.

A Los Angeles-i rendőrkapitányság nyomozói „feltételezett emberölés” ügyében vizsgálódnak Reiner otthonában – mondta Mike Bland rendőrkapitány. A Reiner család szóvivője megerősítette, hogy a rendezőről van szó.

A People magazin azt állítja, hogy Reinert és feleségét a saját gyermekük, Nick ölte meg. A 32 éves férfi korábban nyíltan beszélt drogfüggőségéről, ami miatt hajléktalanként is élt és megromlott a kapcsolata a szüleivel.

Rob Reiner színészként szerepelt A szerelem hullámhosszán, az Elvált nők klubja és A Wall Street farkasa című filmekben. Rendezőként négy alkalommal jelölték Golden Globe-díjra. Ő rendezte a Harry és Sally című romantikus vígjátékot, valamint az Oscar-díjra jelölt Egy becsületbeli ügy című drámát is.