Orbán Viktor: Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!

Brutális gyilkosság áldozata lett Rob Reiner rendező és felesége

A rendező-színészt és nejét Los Angeles-i otthonukban találták holtan. Sajtóértesülések szerint halálukhoz köze lehetett a házaspár gyermekének.

Forrás: AFP2025. 12. 15. 7:16
A legendás rendezőt, a 78 éves Rob Reinert és feleségét, Michele-t holtan találták vasárnap a házaspár Los Angeles-i házában. A helyszínen intézkedő rendőrök egyike az Associated Press hírügynökségnek elmondta: az áldozatok szúrt sérülések következtében haltak meg, és egy családtagot jelenleg kihallgatnak a tragédiával kapcsolatban.

Fotó: AFP 

A Los Angeles-i tűzoltóság közlése szerint röviddel délután 15.30 után érkeztek segélyhívásra a helyszínre. 

A mentőegység munkatársai egy 78 éves férfit, valamint egy 68 éves nőt találtak holtan az ingatlanban. Reiner márciusban töltötte be a 78. életévét.

A Los Angeles-i rendőrkapitányság nyomozói „feltételezett emberölés” ügyében vizsgálódnak Reiner otthonában – mondta Mike Bland rendőrkapitány. A Reiner család szóvivője megerősítette, hogy a rendezőről van szó. 

A People magazin azt állítja, hogy Reinert és feleségét a saját gyermekük, Nick ölte meg. A 32 éves férfi korábban nyíltan beszélt drogfüggőségéről, ami miatt hajléktalanként is élt és megromlott a kapcsolata a szüleivel.

Rob Reiner színészként szerepelt A szerelem hullámhosszán, az Elvált nők klubja és A Wall Street farkasa című filmekben. Rendezőként négy alkalommal jelölték Golden Globe-díjra. Ő rendezte a Harry és Sally című romantikus vígjátékot, valamint az Oscar-díjra jelölt Egy becsületbeli ügy című drámát is. 

Borítókép: Rob Reiner (Fotó: Caslte Rock)

