Halálos veszély fenyegeti a függőket

A kábítószer-fogyasztás egyik legsúlyosabb veszélye, hogy a használó gyakran nincs tisztában azzal, mit vesz be valójában – hívta fel a figyelmet a Drogkutató Intézet (DKI). Előfordul, hogy valaki kokaint vagy más stimulánst szeretne vásárolni, ám a szer valójában heroin, amelynek teljesen más hatásmechanizmusa van, ami könnyen vezethet túladagoláshoz. A heroin lassítja a légzést és az idegrendszer működését, így a fogyasztó rövid időn belül életveszélyes állapotba kerülhet. A megtévesztésből fakadó fogyasztás különösen veszélyes, mert az érintett nem számít a heroin hatásaira, és nem ismeri fel időben a jeleket.

A túladagolás tünetei – például a légzés leállása vagy az eszméletvesztés – gyorsan kialakulhatnak. Sok esetben a környezet sem tudja, milyen szert vett be az áldozat, így a segítségnyújtás is késlekedhet.

Ez a tragikus helyzet rávilágít arra, mennyire kiszámíthatatlan és halálos lehet az illegális drogpiac.

Illusztráció (Fotó: AFP)

Életveszélyt idézhet elő, ha összetévesztik a szereket

A kokain és a metamfetamin serkentőszerek. Ezek olyan drogok, amelyek energikusabbá és magabiztosabbá teszik az embert, valamint a pupillák kitágulnak. Ezzel szemben a heroin, amely opioid és nyugtató hatású, teljesen ellentétesen hat. A heroin és más opioidok ellazultságot, gyakran álmosságot okoznak, és a pupillák összehúzódnak. Túladagolás esetén az opioidok eszméletvesztést idéznek elő, és az érintett légzése lelassul vagy akár le is állhat, ami életveszélyes. A súlyos opioid-túladagolás azonnali kezelés nélkül gyakran halálos kimenetelű lehet.

Ha a fogyasztó azt hiszi, hogy kokaint vagy metamfetamint fogyaszt, de a szer valójában heroin, vagy heroint is tartalmaz, nagyon nagy valószínűséggel túladagolás következik be.

Ez különösen igaz akkor, ha az illető általában nem használ opioidokat, vagy először próbálja ki. Már egyetlen felszívott csík is elegendő lehet a túladagoláshoz.

Nehéz különbséget tenni a heroin, a kokain és a metamfetamin között

Hogyan alakulhat ki egy ilyen helyzet? Megtörténhet, hogy a fogyasztó nem azt a pszichoaktív szert kapja, amelyet eredetileg használni akart. Ez bekövetkezhet a gyártási vagy terjesztési folyamat során történő keveredés, illetve szándékos vagy véletlen csere következtében. A jelenség hátterében több tényező állhat, beleértve a kereskedelmi manipulációt, a szennyeződést vagy a nem megfelelő tárolást.

Kiemelt kockázati tényező, hogy a heroin, a kokain és a metamfetamin megjelenése sok esetben nehezen különböztethető meg első ránézésre.

Ennek következtében a felhasználó gyakran csak a szer elfogyasztása után szembesül annak valódi hatásaival.