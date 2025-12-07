Veszélyes és drága a speedballing, nem csak a tiltás miatt nem érdemes kipróbálni

A speedballing kifejezés a stimulánsok – leggyakrabban kokain – és az opioidok – például heroin – együttes fogyasztását jelenti, ami első pillantásra vonzónak tűnhet a használóknak, hiszen a stimulánsok pörgést, energiát és eufóriát adnak, míg az opioidok nyugtató, fájdalomcsillapító hatásukkal ellensúlyozzák a túlpörgést – közölte a Drogkutató Intézet (DKI). Mint hangsúlyozták, valójában azonban

a két szer hatása nem oltja ki egymást, hanem rendkívül veszélyes módon terheli a szervezetet, mert a stimulánsok fokozzák a szív és az idegrendszer aktivitását, míg az opioidok lassítják a légzést és az idegrendszeri működést.

Ez a kettős hatás kiszámíthatatlan reakciókat vált ki, amelyek könnyen vezethetnek légzésleálláshoz, szívritmuszavarhoz vagy akár halálhoz. A speedballing azért különösen alattomos, mert a használó gyakran érzi magát biztonságban, hiszen az egyik szer enyhíti a másik kellemetlen mellékhatásait. Ez a hamis biztonságérzet azonban gyakran túladagoláshoz és súlyos függőséghez vezet. A kombinált használat továbbá jelentősen növeli a pszichés problémák, például szorongás vagy paranoia kialakulásának esélyét. Nem véletlen, hogy a szakértők a speedballingot az egyik legveszélyesebb droghasználati formának tartják.

River Phoenix fiatalon halt meg a speedballing miatt (Forrás: Far Our Cinema/Facebook)

Szubkultúrából lett közegészségügyi válság

A speedballing egy szubkulturális jelenségből mára széles körű közegészségügyi válsággá nőtte ki magát. A gyakorlat gyökerei az 1900-as évek elejére nyúlnak vissza, amikor az első világháború katonáit gyakran kezelték kokain és morfium keverékével. Később olyan hírességekhez kötötték, mint John Belushi, River Phoenix és Chris Farley, mára azonban ez a veszélyes gyakorlat az Egyesült Államokban a 2010-es évek eleje-közepe óta a túladagolásos halálesetek egyik vezető okává vált.

Az adatok azt mutatják, hogy a stimulánsokhoz köthető túladagolásos halálesetek száma 2015-ben évi több mint 12 ezerről 2022-re meghaladta az 57 ezret, ami 375 százalékos növekedést jelent. Különösen figyelemreméltó, hogy 2022-ben a stimulánsokhoz kapcsolódó túladagolásos halálesetek körülbelül 70 százalékában fentanil vagy más szintetikus opioid is jelen volt, ami jól tükrözi a több szer egyszerre történő használatának növekvő szerepét a túladagolásos halálozásokban.

A használók a stimulánsok eufóriáját és az opioidok nyugtató hatását kívánták átélni, azonban a fentanil elterjedésével – amely jóval erősebb a heroinnál – ez a kombináció egyre halálosabbá vált.

A fentanilt gyakran keverik kokainnal vagy metamfetaminnal, olykor a használó tudta nélkül, ami nem szándékos túladagolásokhoz vezet.

Az Egyesült Államokban 2010 óta ötvenszeresére nőtt az olyan túladagolások száma, amelyekben stimulánsok és fentanil egyaránt szerepelnek. Ezek ma már évente körülbelül 35 ezer halálesetet okoznak.

A speedballing fizikai és mentális veszélyei

Mint a DKI ismertette, a kokain és a hozzá hasonló stimulánsok növelik a szívritmust, illetve a vérnyomást, míg az opioidok elnyomják a légzőfunkciót. Ez a kombináció légzésleálláshoz, a keringés összeomlásához és halálhoz vezethet. A mindkét szert használók több mint kétszer nagyobb eséllyel szenvednek végzetes túladagolást, mint akik csak opioidokat fogyasztanak. A speedballing súlyos szív- és érrendszeri problémákhoz is vezethet, beleértve a magas vérnyomást, a szívrohamot és a sztrókot.

A stimulánsok által a szívet és az ereket érő terhelés az opioidok nyugtató hatásával együtt jelentősen növeli az életveszélyes állapotok kockázatát.

A stimulánsok és az opioidok ellentétes hatásai tovább súlyosbíthatják a mentális egészségi problémákat is. A használók fokozott szorongást, depressziót és paranoiát tapasztalhatnak. A kombináció emellett rontja a kognitív funkciókat, zavartságot és rossz döntéshozatalt eredményezhet.