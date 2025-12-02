Pusztít a kábítószer vidéken, kiderült, hogy kik vannak a legnagyobb veszélyben

A magyar drogprobléma mára túlnőtt a nagyvárosok határain: a kábítószer-fogyasztás és -terjesztés egyre inkább megjelenik vidéki térségekben, különösen a szegénységgel sújtott településeken, ahol a közösségek védtelensége miatt a szerhasználat gyorsabban és pusztítóbban terjed – hívta fel a figyelmet a Drogkutató Intézet (DKI) . Ahogy Orbán Viktor fogalmazott: „a vidéki szegénység soraiban is pusztít” a drogjelenség. A helyi példák, köztük Gyöngyös esete, világosan mutatják: a zéró tolerancia nem ideológiai álláspont, hanem az egyetlen hatékony eszköz a kiszolgáltatott közösségek védelmére – szögezte le a szakmai szervezet.

Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A dizájnerek a vidéki szegények között pusztítanak

Felidézik: a kábítószer-használatot korábban elsősorban nagyvárosi jelenségnek tartották, azonban ez a kép mára megváltozott. Orbán Viktor az országgyűlés szeptemberi ülésszakának kezdetén így fogalmazott: „Azt gondoltuk – ezt tanultuk ugyanis, ezt figyeltük meg korábban –, hogy ez alapvetően egy nagyvárosi jelenség, de azt látom, hogy most már nem így áll a helyzet, a vidéki szegénység soraiban is pusztít.” Ez a trend nemcsak a fogyasztói oldalon, hanem a terjesztési láncokban is tetten érhető. A dílerek egyre gyakrabban választanak kisebb településeket, ahol a rendészeti jelenlét gyengébb, az intézményrendszer kevésbé felkészült, és a közösségek kevésbé ellenállók.

Érdemes kitérni Gyöngyös helyzetére, amely egyszerre jelképe és előfutára annak, ami más vidéki térségekben is megkezdődött. „Gyöngyös az utóbbi években nemcsak természeti szépségeiről és borkultúrájáról, hanem a drogproblémákhoz kapcsolódó kihívásaival kapcsolatban is figyelmet kapott.” A településen többféle drog megjelent, és a helyi helyzet azt mutatja: a probléma nem elszigetelt, hanem országos trend része.

A dizájner drogok – olcsóságuk és gyors elérhetőségük miatt – különösen a szegregált területeken terjednek, ahol a kiszámíthatatlan összetételű szerek a közösségek legsebezhetőbb tagjait sodorják veszélybe.

Az illegális drogpiac ráadásul folyamatosan alkalmazkodik. A klasszikus szerek mellett egyre gyakrabban jelennek meg olcsó, szintetikus, kockázatos keverékek, amelyek gyakran ellenőrizetlen laborokban készülnek. A szegényebb térségekben ezek az anyagok könnyebben terjednek: néhány száz forintért beszerezhetők, gyors hatást ígérnek, és a fiatalok körében rendkívül népszerűek. A szegregátumok lakói különösen veszélyeztetettek, mert ott a legkevesebb az információ és a támogatás.