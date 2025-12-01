Karácsonyék a drogprevencióra szánt pénzekkel tömködik az LMBTQ-lobbit

– Mivel a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (BKEF) megválasztott főpolgármester-helyettes hiányában elnök nélkül működik, a testület minimum mulasztásos törvénysértést követ el – mondta Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója a Mandinernek a BKEF közelmúltban közétett éves beszámolójával kapcsolatban. A stratégiai igazgató szerint a dokumentum kiemel számos eredményt, „ám ezek inkább technikai jellegű, szervezési feladatok: munkacsoportok, megbeszélések és egyeztetések eredményei”. Az ezeken részt vevő szakemberek létszáma egyre csökken az idő előrehaladtával: több munkacsoport nem vagy nagyon kevés résztvevővel működik, az egyik vezető pedig menet közben lemondott.

A tényleges tevékenységek forrás hiányában csak elvétve valósulnak meg teljesen, ugyanakkor láthatóvá tesz egy olyan aránytalanságot is, amely hosszú távon a fővárosi drogpolitika hatékonyságát és társadalmi igazságosságát kérdésessé teheti

– vélekedett a stratégiai igazgató.

Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója (Fotó: Bach Máté)

Jól megtömködik a Háttér Társaságot a pénzünkkel

Téglásy Kristóf jelezte, hogy a BKEF jelentése a marginalizált csoportoknak – hajléktalan szerhasználóknak, szexuális kisebbségeknek – nyújtott ártalomcsökkentő szolgáltatásokat helyezi előtérbe. Az ALÁRTPRO 2024 (alacsony küszöbű és ártalomcsökkentő programok megvalósítása Budapesten) pályázat forrásainak elosztása alapján azonban egyértelműen látszik, hogy a célra szánt 19,2 millió forint teljes egészében olyan szervezetekhez került, amelyekkel elsősorban e két kisebbségi csoportot támogatják, például a HepaGo, a Háttér Társaság, vagy a Drogprevenciós Alapítvány utcai megkereső programjait.

Ez önmagában nem lenne probléma, hiszen a sérülékeny csoportok támogatása legitim és fontos, ám azt látni kell, hogy ezek a csoportok a budapesti lakosság nagyon kis hányadát teszik ki, miközben a források arányaiban messze meghaladják társadalmi súlyukat.

A tájékoztatóban nincsen olyan elem, amely a fővárosi fiatal lakosság széles körét célzó programokra mutatna rá ugyanezzel az intenzitással vagy támogatási volumennel – állapította meg a szakember.