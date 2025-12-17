Káoszköltségvetésről szavaz a Fővárosi Közgyűlés

A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén szavazni fognak a Fővárosi önkormányzat 2026-os költségvetéséről. A javaslatot csaknem hetvenmilliárd forintos lyukkal, fiktív bevételi sorral és 403 forintos euróárfolyammal tudta a városvezetés összekalapálni.

Fotó: Hatházi Tamás / MTI

Az előterjesztés előszavában maga Karácsony Gergely is elismeri, hogy a dokumentum írásakor elszakadtak a valóságtól. Kiemelte:

a 2026. évi költségvetés tervezete a mostani valósággal való szakítás kiindulópontja. A költségvetés készítésének pillanatában nem ismert, hogy Budapest képes lesz-e lezárni a 2025. pénzügyi évet. Ez olyan fokú bizonytalanság, amely lehetetlenné teszi a jövő tervezését.

A Karácsony Gergely által új esélynek nevezett költségvetés előszava szerint egy új önkormányzati finanszírozási rendszert feltételezve írták meg a tervezetet. A főpolgármester olyan reformról ír, amely a valóságban még tervezési szakaszban sincs. Vagyis a költségvetés egy fiktív önkormányzati struktúra fiktív számai mentén íródott.

A fővárosi önkormányzat jövő évi bevétele az előirányzat szerint 532 milliárd forint lesz. Ugyanakkor a bevételek között szerepel egy, a valóságban nem létező, 63,9 milliárd forintos bevétel, amelynek neve

nettó befizetővé válás elkerülését célzó állami támogatás.

Ennek alapján az idei ötvenmilliárd után jövőre a fővárosi önkormányzat egy több mint hatvanmilliárd forintos lyukkal tervezte meg a költségvetését. Fontos kiemelni, hogy ez a 63 milliárd forint a kiadási oldalon szolidaritás hozzájárulás néven jelentkezik a költségvetésben. Szintén a költségvetésben szerepel egy több mint harmincmilliárdos tétel, amelyet

2023. és 2024. évi szolidaritási hozzájárulás kártérítéséből származó bevételnek neveznek.

A bíróság azonban nem határozott úgy, hogy az államnak vissza kellene fizetnie a 2023-ban vagy 2024-ben beszedett szolidaritási adó egyes részleteit. Az ítéletben mindössze a szolidaritási hozzájárulás beszedésének módjára vonatkozóan hozott elítélő határozatot a bíróság. Így pedig ez a bevétel sem teljesülhet a következő évben.

Ennek alapján az 532 milliárdos bevételből már több mint százmilliárd forint hiányzik.

Ezen hatalmas hiány mellett pedig a költségvetés szerint a 2026. évi működési kiadási előirányzat a 2025. évben tervezett valamivel több mint 382, 5 milliárd forintról 498 milliárd forintra, azaz több mint százmilliárd forinttal emelkedett.