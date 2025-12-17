fővárosi közgyűlésbudapestkarácsony gergelyvitézy dávid

Káoszköltségvetésről szavaz a Fővárosi Közgyűlés

A városvezető koalíció ezúttal 100 milliárdos lyukkal fogadná el Budapest 2026-os költségvetését.

Gábor Márton
2025. 12. 17. 5:30
MTI Bodnár Boglárka
A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén szavazni fognak a Fővárosi önkormányzat 2026-os költségvetéséről. A javaslatot csaknem hetvenmilliárd forintos lyukkal, fiktív bevételi sorral és 403 forintos euróárfolyammal tudta a városvezetés összekalapálni

Karácsony Gergely főpolgármester
Fotó: Hatházi Tamás / MTI

Az előterjesztés előszavában maga Karácsony Gergely is elismeri, hogy a dokumentum írásakor elszakadtak a valóságtól. Kiemelte:

a 2026. évi költségvetés tervezete a mostani valósággal való szakítás kiindulópontja. A költségvetés készítésének pillanatában nem ismert, hogy Budapest képes lesz-e lezárni a 2025. pénzügyi évet. Ez olyan fokú bizonytalanság, amely lehetetlenné teszi a jövő tervezését.

A Karácsony Gergely által új esélynek nevezett költségvetés előszava szerint egy új önkormányzati finanszírozási rendszert feltételezve írták meg a tervezetet. A főpolgármester olyan reformról ír, amely a valóságban még tervezési szakaszban sincs. Vagyis a költségvetés egy fiktív önkormányzati struktúra fiktív számai mentén íródott.

A fővárosi önkormányzat jövő évi bevétele az előirányzat szerint 532 milliárd forint lesz. Ugyanakkor a bevételek között szerepel egy, a valóságban nem létező, 63,9 milliárd forintos bevétel, amelynek neve

nettó befizetővé válás elkerülését célzó állami támogatás.

Ennek alapján az idei ötvenmilliárd után jövőre a fővárosi önkormányzat egy több mint hatvanmilliárd forintos lyukkal tervezte meg a költségvetését. Fontos kiemelni, hogy ez a 63 milliárd forint a kiadási oldalon szolidaritás hozzájárulás néven jelentkezik a költségvetésben. Szintén a költségvetésben szerepel egy több mint harmincmilliárdos tétel, amelyet

2023. és 2024. évi szolidaritási hozzájárulás kártérítéséből származó bevételnek neveznek.

A bíróság azonban nem határozott úgy, hogy az államnak vissza kellene fizetnie a 2023-ban vagy 2024-ben beszedett szolidaritási adó egyes részleteit. Az ítéletben mindössze a szolidaritási hozzájárulás beszedésének módjára vonatkozóan hozott elítélő határozatot a bíróság. Így pedig ez a bevétel sem teljesülhet a következő évben.

Ennek alapján az 532 milliárdos bevételből már több mint százmilliárd forint hiányzik.

Ezen hatalmas hiány mellett pedig a költségvetés szerint a 2026. évi működési kiadási előirányzat a 2025. évben tervezett valamivel több mint 382, 5 milliárd forintról 498 milliárd forintra, azaz több mint százmilliárd forinttal emelkedett.

Sajtóinformációk szerint a városvezető koalíció képviselőcsoportjai néhány módosítással de megszavazzák majd a költségvetést. Az egyetlen fővárosi képviselőcsoport, amely elzárkózott a javaslat megszavazásától, az a Fidesz–KDNP frakció volt. 

A költségvetéssel kapcsolatban megszólalt Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője is. Elmondta, 

a Podmaniczky Mozgalom néhány kitétellel, de támogatja a fővárosi önkormányzat 2026-os költségvetését.

Kiemelte, a főváros folyószámlahitel-felvételét is támogatják. 

Inkább legyen költségvetése a városnak, mint ne

– jelentette ki Vitézy. Hozzátette, feltételként híd- és útfelújítási programot, illetve belvárosi homlokzatfelújítási projektet szabott a Podmaniczky Mozgalom. Ennek részeként a jövő évi büdzsében átcsoportosítanának forrásokat útfelújítások és hídfelújítások tervezésére. 

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A módosító javaslat eleme a K-híd Sziget fesztivál utáni felújítása, a Petőfi híd fejlesztése, és az Üllői út belvárosi szakaszának felújítása is

– emelte ki a frakcióvezető. Hozzátette, javasolni fogják azt is, hogy jövőre csökkentsék felére a főpolgármester kommunikációs csapatának büdzséjét. 

Vitézy Dávid elmondta, a szakbizottságok által megkapott dokumentumok szerint a legsürgősebb beavatkozásra a Petőfi és a K-híd szorul. 

Emellett a szakbizottságok a közösségi költségvetés kihirdetésének a felfüggesztését is támogatják. 

Amíg a főváros fiktív bevételekre alapoz, addig nem tehetünk úgy, mintha nem tudnánk, hogy mire költsünk egymilliárd forintot 

– jegyezte meg Vitézy Dávid. 

A 2026-os költségvetésről a Tisza Párt is kommunikált. Orbán Árpád képviselő több posztban is jelezte, Magyar Péter pártja és Karácsony Gergely szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy még idén elfogadják a javaslatot. 

Borítókép: Fővárosi Közgyűlés (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


