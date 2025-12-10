Megszólalt a jövő évi költségvetésről Karácsony Gergely jobbkeze

A jövő heti közgyűlés tárgyalja Budapest 2026-os költségvetését – mondta el egy háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus.

Kiss Ambrus (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója kiemelte, az elmúlt időszakban heti szinten találkozott az összes fővárosi frakcióval, az azokkal folytatott egyeztetések témája a költségvetés tervezete volt.

Az, hogy heti szinten találkoztunk, és a frakciók minden kérdésére válaszoltunk, nem jelenti azt, hogy támogatni is fogják a 2026-os költségvetést

– jelentette ki a politikus. A jövő évi büdzsével kapcsolatban elmondta, 2019 és 2025 között 63 százalékos infláció mellett negyven százalékkal nőttek a főváros adóbevételei. Kiss Ambrus kiemelte,

több mint hatvanmilliárd forintnyi támogatást várnak a kormánytól, amelynek célja a nettó befizetővé válás elkerülése. Emellett pedig 31 milliárd forint kártérítésre számítanak egy bírósági döntés alapján.

A főigazgató elmondta, mindemellett a főváros számít az állami normatíva emelésére is a kötelezően ellátandó feladatokkal kapcsolatban.

A főváros 2025-ös pénzügyi helyzetével kapcsolatban Kiss Ambrus kiemelte, úgy számolnak, hogy amennyiben mind novemberben, mind pedig decemberben a Magyar Államkincstár inkasszálja a szolidaritási hozzájárulás következő részletét, akkor a Fővárosi Önkormányzat –33 milliárd forinttal fogja zárni az évet.

Kiss Ambrus elmondta, a –33 milliárd a legrosszabb lehetőség, és nem számol azzal, hogy a kormány elutal a főváros számlájára még idén egy 8,8 milliárdos, illetve egy 12 milliárd forintos normatív támogatást.

Jelen pillanatban 0 és –33 között mozog a végső, december 31-i eredmény

– jelentette ki a főigazgató. Elárulta, a főváros folyószámlája egyenlege jelenleg -8,3 milliárd forinton áll.

A kormány Budapestnek nyújtandó segélyhitelével kapcsolatban kiemelte, a kormány ezt a jövő évtől biztosítaná, ugyanakkor a főváros 2025-ben küzd likviditási problémákkal, nem a következő évben. Kiss Ambrus uzsorakölcsönnek nevezte a hitelt.

Újságírói kérdésre válaszolva Kiss Ambrus elmondta, a jövő évben várhatóan lesz elkülönített forrás a költségvetésben a Petőfi híd felújításának tervezésére, és a közbeszerzési eljárás megindítására is.