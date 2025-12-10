A Tisza Párt gyáva stratégiával sodorja Budapestet a káosz felé + videó

– A Tisza Párt magatartása abból áll, hogy egyik nap A-t, másik nap B-t mondanak, de érdemi javaslatot nem tesznek – fogalmazott a legújabb videójában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője kiemelte, hogy a hajléktalanság egyre súlyosabb problémát jelent Budapestnek: sem az utcán élőknek, sem a városban közlekedőknek nem jó.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Fotó: Hatlaczki Balázs

A forgalmas aluljárók éjszakai lezárása – ahol erre lehetőség van, és van felszíni zebra – tisztábban tartaná ezeket a helyeket, és megakadályozná, hogy éjszakai szállásokká váljanak.

A Fidesz javaslatát a Tisza és a közgyűlés korábban megszavazta, de a Karácsony Gergely vezette városvezetés nem kezdett semmit a döntéssel, és amikor ismét napirendre került, a Tisza levette azt.

Szentkirályi szerint az, hogy a Tisza nem mond semmit, baromi gyáva stratégia, hiszen alternatívát lehetne kínálni, és a város érdekeit szem előtt tartva érdemi döntéseket hozni.

Ha nem akarsz kiállni semmi mellett, ha nincsen véleményed arról, hogy ebben a városban mi a jó, akkor legalább mondjátok azt, hogy nem tudjátok támogatni, de ne üljünk semmittevéssel a közgyűlésben

– fogalmazott a politikus.

Szentkirályi a Tisza Pártról így nyilatkozott: – Mindent lehet jobban csinálni, de nem szólni semmiről, majd utólag mindenért másokat hibáztatni, az a leggerinctelenebb és leggyávább dolog a világon.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW)