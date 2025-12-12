budapest közútk - hídromhalmazjárda

Szánalmas romhalmaz a Sziget fesztivál egyik jelképe

Szinte minden tekintetben siralmas állapotban van a rendezvény idején igen nagy terhelésnek kitett K-híd.

Gábor Márton
2025. 12. 12. 13:18
Borítókép: A K-híd (Fotó: Metropol/Fügedi Richárd)
– A járda és a szegély közötti 15 centiméter széles acéllemez rögzítései elválnak, a lemezek leesnek a Dunába, a lemez és a járda nincs egy síkban. Szánalmas romhalmaz az egész. A bordáslemez alatt elektromos kábelek futnak – írta a K-híd szemléjét végző Hajabács Ádám a Budapest Közút számára készített jegyzőkönyvben. 

K-Híd (Forrás: Budapest Közút)

A dokumentumban azt is megjegyzi a szerző, hogy vannak olyan kábelek, lámpák a hídon, amelyek teljesen gazdátlanok.

A hídon vannak közvilágítási lámpák, de azokat senki nem üzemelteti, így nem is működnek. A bordáslemez szegély alatti elektromos kábeleket 2020 körül cserélték. További informatikai kábelek is vannak a hídon, üzemeltetője ismeretlen, valószínű a Sziget fesztivál használja

– jelentette ki. A szakember a hidat ugyanakkor veszélyesnek minősítette, és kijelentette, az átkelő nagyobb rendezvények lebonyolítására csak szigorú felügyelet alatt, a súlykorlátozás betartásával javasolt.

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

