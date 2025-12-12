Szánalmas romhalmaz a Sziget fesztivál egyik jelképe

– A járda és a szegély közötti 15 centiméter széles acéllemez rögzítései elválnak, a lemezek leesnek a Dunába, a lemez és a járda nincs egy síkban. Szánalmas romhalmaz az egész. A bordáslemez alatt elektromos kábelek futnak – írta a K-híd szemléjét végző Hajabács Ádám a Budapest Közút számára készített jegyzőkönyvben.

A dokumentumban azt is megjegyzi a szerző, hogy vannak olyan kábelek, lámpák a hídon, amelyek teljesen gazdátlanok.

A hídon vannak közvilágítási lámpák, de azokat senki nem üzemelteti, így nem is működnek. A bordáslemez szegély alatti elektromos kábeleket 2020 körül cserélték. További informatikai kábelek is vannak a hídon, üzemeltetője ismeretlen, valószínű a Sziget fesztivál használja

– jelentette ki. A szakember a hidat ugyanakkor veszélyesnek minősítette, és kijelentette, az átkelő nagyobb rendezvények lebonyolítására csak szigorú felügyelet alatt, a súlykorlátozás betartásával javasolt.