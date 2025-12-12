Garázdaság Kötcsén: továbbra is nyomoznak Ruszin-Szendi Romulusz ellen

Nemcsak a fegyverügye, hanem erőszakos viselkedése miatt is bajba kerülhet Ruszin-Szendi Romulusz, amennyiben bíróság elé kell állnia. Lapunk az eljárást felügyelő ügyészségtől ugyanis megtudta, hogy még mindig nyomoznak Magyar Péter honvédelmi szakértőjének kötcsei botránya kapcsán. Vádemelés az ügyben még nem történt.

Erőszakkal válaszolt a riporter kérdésére

Az ügy háttere, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni szeptemberben, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert.

A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről.

Ruszin-Szendiből gyanúsított lett

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen képviselőjelöltje és a Mandiner újságírója beszélgettek, nevettek, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően megölelték egymást. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezt máshogy értékelte, hiszen Ruszin-Szendit október közepén garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki.