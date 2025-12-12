tisza pártmagyar pétermóna márk

Garázdaság Kötcsén: továbbra is nyomoznak Ruszin-Szendi Romulusz ellen

Fegyverbotránya mellett a kötcsei balhéja miatt is fájhat a feje Ruszin-Szendi Romulusznak. Az ellene indult nyomozás ugyanis nem szűnt meg, továbbra is folyamatban van. Magyar Péterék honvédelmi szakértőjét azután gyanúsította meg a rendőrség, hogy fellökte az őt kérdező riportert.

Munkatársunktól
2025. 12. 12. 11:44
Fotó: Hatlaczki Balazs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nemcsak a fegyverügye, hanem erőszakos viselkedése miatt is bajba kerülhet Ruszin-Szendi Romulusz, amennyiben bíróság elé kell állnia. Lapunk az eljárást felügyelő ügyészségtől ugyanis megtudta, hogy még mindig nyomoznak Magyar Péter honvédelmi szakértőjének kötcsei botránya kapcsán. Vádemelés az ügyben még nem történt.

 

 

Erőszakkal válaszolt a riporter kérdésére

Az ügy háttere, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni szeptemberben, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. 

A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről.

 

Ruszin-Szendiből gyanúsított lett

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen képviselőjelöltje és a Mandiner újságírója beszélgettek, nevettek, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően megölelték egymást. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezt máshogy értékelte, hiszen Ruszin-Szendit október közepén garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.