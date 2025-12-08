Óriási bukta: Ruszin-Szendi elárulta, mire készül a Tisza + videó

„Ez mekkora bukta. Ruszin-Szendi bevallotta, hogy mire készül a Tisza” – idézte fel új bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki egy videót is megosztott.

Magyar Péter egyik legfőbb bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már több vállalkozóval egyeztettek a külföldön élő magyarok utaztatásáról, azért, hogy biztosan itt legyenek a választás napjára. Még buszok bérléséről és a repülőjegyek kifizetéséről is említést tett.

Mint megírtuk, az sem kizárt, hogy Magyar Péter Márki-Zaytól kapta a buszoztatásról szóló tanácsot. Márki-Zay Péter az utóbbi időben többször egyértelművé tette, hogy minden erejével támogatja a Tisza Pártot. Még azt is mondta, hogy szobrot állítana Magyar Péternek.

Márki-Zay Péterék 2022-ben komolyan vették a nyugat-európai kampányt. A baloldali politikus többek között Berlinben, Münchenben és Londonban is tartott kampányrendezvényeket. Márki-Zay németországi roadshow-ja során a dollárbaloldal pénztárnokával is találkozott, Londonban pedig Bajnai Gordonnal fotózták le akkoriban. A londoni rendezvényre ráadásul nem kevés pénzt költöttek:

a Pall Mall Street 116. szám alatt található rendezvénytermet egymillió forintért bérelték ki egyetlen éjszakára.

Márki-Zay Péter itt arra kérte a lakcímmel nem rendelkező magyarokat: ha tehetik, jelentkezzenek be egy-egy billegő körzetbe, ugyanis a 2018-as eredmények alapján akár három mandátum is múlhatott volna a külföldi szavazatokon. Azt is mondta, hogy a „2018-as választásokon is kiderült, hogy ha az Egyesült Királyságban élő magyarokon múlna, a Fidesz–KDNP be sem kerülne a parlamentbe”.

A Repülővel jöttünk kezdeményezést élesztenék újra Magyar Péterék?

Márki-Zay Péter néhány héttel később az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta: annak a félmilliónál is több magyarnak a szavazatán is múlhat a kormányváltás, akik külföldön, többségükben valahol Nyugat-Európában élnek, ezért arra buzdítja őket, hogy akár charter gépekkel, akár telekocsival, de utazzanak haza az áprilisi választásokra, és jelentkezzenek be magyar lakcímre.

Bárhogy is döntesz a szavazásod helyét illetően, a Repülővel jöttünk kezdeményezéssel azt szeretnénk elérni, hogy teljen meg egy teljes repülőgép azokkal az angliai magyarokkal, akik egy hosszú hétvégével és családlátogatással kötnék össze a 2022-es választást Magyarországon

– állt 2022-ben Valasztas22.uk oldalon, amit a Márki-Zay Péter-féle londoni Kossuth Kör civiljei működtettek akkoriban.

Az oldalon telekocsi is szerveződött azok részére, akik külképviseleten szerették volna leadni a voksukat.

Ifjabb Lomnici Zoltán akkor a Magyar Nemzetnek elmondta: amire Márki-Zay Péter biztatta a londoniakat, akár három év szabadságvesztéssel is sújtható.