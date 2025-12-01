Karácsony szerint nem fizetésképtelen a főváros, de pénzt kér a kormánytól

A Tisza Párt nélkül zajlott le a Fővárosi Közgyűlés mai rendkívüli ülése. A várost vezető baloldali koalíció legnagyobb frakciója ugyanis nem vett részt a ma délután öt órakor kezdődő rendkívüli közgyűlés ülésén a kelenföldi buszgarázsban. Ennek ellenére a fővárost vezető koalíciónak sikerült elfogadni a főpolgármester csőddel kapcsolatos javaslatát.

Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén a kelenföldi buszgarázsban (Fotó: Csudai Sándor)

Az ülésen Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője elmondta:

Nincs rendes, konszolidált mérleg, nem átlátható a főváros gazdálkodása. Éppen ezért a tisztánlátás érdekében beadtunk egy határozati javaslatot, amelyben kimondjuk amit a főpolgármester állít, hogy nemsokára fizetésképtelenné válik a főváros.

A politikus kiemelte, Karácsony Gergely politikai eszközként használja a Budapest család munkavállalóit, és egyértelműen hangulatkeltésre játszik, ugyanis a fideszes politikus szerint nem fordulhat elő, hogy a főváros munkavállalói ne kapjanak fizetést, vagy a közösségi közlekedés leálljon.

A módosító javaslatunk csak a fizetésképtelenséget, annak kimondását javasolja

– mondta el felszólalásában a frakcióvezető.

Hozzátette, hogy miközben Karácsony Gergely csődöt emleget, több mint egymilliárd forint jutott az elmúlt időszakban a hibás közbeszerzések miatti bírságok, 900 millió forint a jutalmak kifizetésére és 51 milliárd forint Rákosrendező megvásárlására.

A frakcióvezető a Tisza Párt távolmaradásával kapcsolatban kiemelte,

Magyar Péter frakciója eltűnik, amint felelősséget kell vállalnia.

Szentkirályi felemlegette, a Tisza Párt támogatta a 2025-ös csődköltségvetés tető alá hozását, ugyanakkor nem vállalja a felelősséget a fővárosi önkormányzat csődjéért.

Még Karácsonyt is meglepte a Tisza húzása

Magyar Péter képviselőinek távolmaradását a kormánypártok mellett a Párbeszéd frakcióvezetője, Barabás Richárd; Déri Tibor, a Demokratikus Koalíció képviselője; Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője és Karácsony Gergely is kritikával illette.

Fel sem merült bennem, hogy a mai közgyűlés ilyen foghíjas lesz, bizonyára azért, mert nem vagyok elég tapasztalt az ellenzéki politikában

– mondta el a főpolgármester.