Karácsony GergelyfőpolgármestercsődbuszgarázsbanFővárosi KözgyűléskoalícióMagyar Péter

Karácsony szerint nem fizetésképtelen a főváros, de pénzt kér a kormánytól

Az egyik legfontosabb szövetségese hagyta cserben Karácsony Gergelyt a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén. A városvezető koalíció végül 12 igen szavazattal megszavazta a főpolgármester által benyújtott, Budapest csődhelyzetével kapcsolatos javaslatot, ami arról szól, hogy a dolgozók továbbra is megkapják a fizetésüket az önkormányzattól.

Gábor Márton
2025. 12. 01. 19:26
A Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése a kelenföldi buszgarázsban Fotó: Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt nélkül zajlott le a Fővárosi Közgyűlés mai rendkívüli ülése. A várost vezető baloldali koalíció legnagyobb frakciója ugyanis nem vett részt a ma délután öt órakor kezdődő rendkívüli közgyűlés ülésén a kelenföldi buszgarázsban. Ennek ellenére a fővárost vezető koalíciónak sikerült elfogadni a főpolgármester csőddel kapcsolatos javaslatát. 

Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén a kelenföldi buszgarázsban (Fotó: Csudai Sándor)

Az ülésen Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője elmondta:

Nincs rendes, konszolidált mérleg, nem átlátható a főváros gazdálkodása. Éppen ezért a tisztánlátás érdekében beadtunk egy határozati javaslatot, amelyben kimondjuk amit a főpolgármester állít, hogy nemsokára fizetésképtelenné válik a főváros.

A politikus kiemelte, Karácsony Gergely politikai eszközként használja a Budapest család munkavállalóit, és egyértelműen hangulatkeltésre játszik, ugyanis a fideszes politikus szerint nem fordulhat elő, hogy a főváros munkavállalói ne kapjanak fizetést, vagy a közösségi közlekedés leálljon. 

A módosító javaslatunk csak a fizetésképtelenséget, annak kimondását javasolja 

– mondta el felszólalásában a frakcióvezető.

Hozzátette, hogy miközben Karácsony Gergely csődöt emleget, több mint egymilliárd forint jutott az elmúlt időszakban a hibás közbeszerzések miatti bírságok, 900 millió forint a jutalmak kifizetésére és 51 milliárd forint Rákosrendező megvásárlására.

A frakcióvezető a Tisza Párt távolmaradásával kapcsolatban kiemelte, 

Magyar Péter frakciója eltűnik, amint felelősséget kell vállalnia.

Szentkirályi felemlegette, a Tisza Párt támogatta a 2025-ös csődköltségvetés tető alá hozását, ugyanakkor nem vállalja a felelősséget a fővárosi önkormányzat csődjéért. 

Még Karácsonyt is meglepte a Tisza húzása

Magyar Péter képviselőinek távolmaradását a kormánypártok mellett a Párbeszéd frakcióvezetője, Barabás Richárd; Déri Tibor, a Demokratikus Koalíció képviselője; Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője és Karácsony Gergely is kritikával illette. 

Fel sem merült bennem, hogy a mai közgyűlés ilyen foghíjas lesz, bizonyára azért, mert nem vagyok elég tapasztalt az ellenzéki politikában

– mondta el a főpolgármester.

A Tisza Párt képviselői a távolmaradásukat azzal indokolták, hogy

a főpolgármester egy olyan javaslatot próbál elfogadtatni, amelyet a közgyűlés két hónappal ezelőtt már elfogadott, és amely a kormány politikai színdarabjában való részvételt jelenti.

A főpolgármester javaslatát a Tisza Párt mellett a Demokratikus Koalíció és a Fidesz–KDNP frakciói is kritikával illették. A javaslat ugyanis nem teremt alapot a kormánnyal, Budapest csődjével kapcsolatos tárgyalások megkezdésére. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt héten tartott Kormányinfón egyértelműen kijelentette:

ha a Fővárosi Közgyűlés megteremti a jogi alapot a beavatkozásra, vagyis hivatalosan is megállapítja Budapest fizetésképtelenségét, a kormány közbelép, és biztosítja a város működőképességét.

Mindezek ellenére a Karácsony Gergely által benyújtott javaslat semmilyen fizetésképtelenséget nem tartalmaz, pusztán üdvözli a kormány kezdeményező készségét a probléma megoldása kapcsán, illetve további forrásokat akar kizsarolni magának.

A rendkívüli ülésre a Fidesz–KDNP módosító indítványt nyújtott be, amely szerint a Fővárosi Közgyűlésnek ki kell mondania Budapest fizetésképtelenségét. A javaslat szerint a Fővárosi Közgyűlés megállapítja, hogy

Budapest Főváros Önkormányzata 2025. év végével fizetésképtelenné válik, nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, ezért a kormányhoz fordul segítségért a fővárosi közszolgáltatások és a fővárosi tömegközlekedés zavartalan működésének és a dolgozói bérek megfizetésének biztosítása érdekében.

A Fidesz–KDNP-frakció javaslatát a várost vezető koalíció megjelenő képviselői, azaz 13 fő nem támogatta. Karácsony Gergely szerint pedig nem ez a helyzet, mert még nem jelenthető ki, hogy fizetésképtelenné válik az önkormányzat. 

Karácsony Gergely előterjesztését arról, hogy a fővárosi dolgozók továbbra is megkapják a fizetésüket az önkormányzattól, néhány módosítás, ami arról szól, hogy az önkormányzati cégeket nem lehet államosítani, és egy Vitézy Dávidékkal kötött háttéralku eredményeként minősített többséggel végül megszavazta a testület. 

A határozatot a jelenlévő képviselők többségével kellett elfogadni, így elegendő volt hozzá 12 igen szavazat. 

A közgyűlés Karácsony Gergelyt megmentette, nem kell üres kézzel vonulnia a karmelita kolostor elé. 

Ugyanis a főpolgármester a 18.30-kor kezdődő demonstrációján megjelenteknek azt ígérte, egy érvényes határozattal a kezében fog felsétálni a karmelita elé. 

 

Borítókép: A Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése a kelenföldi buszgarázsban (Fotó: Csudai Sándor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu