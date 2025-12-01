A kormány kész segíteni a fővárosnak, de kérdés, hogy Karácsony tud-e főpolgármesterként viselkedni

– Karácsony Gergely ma megmutathatja, hogy képes-e főpolgármesterként viselkedni, és nem csak saját politikai érdekei mentén cselekedni – mutatott rá a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője kiemelte:

százmilliárdos megtakarításból százmilliárdos adósságot csináltak hat év alatt. Ezután évekig házaltak azzal, hogy már tényleg nincs pénzük, majd megvették 51 milliárdért a rákosrendezői szeméttelepet, és tízmilliós prémiumokkal tömték ki a Gyurcsány-cégvezetőket.

A politikus kiemelte: a kormány és a fővárosi Fidesz célja, hogy segítsen, ehhez azonban a Fővárosi Közgyűlésnek ki kell mondania, hogy nem tud fizetni, hiszen enélkül nincs jogalap, amely alapján a kormány kifizetheti a béreket a főváros helyett.

A főpolgármester előterjesztése erre alkalmatlan. Nem más, mint egy politikai nyilatkozat. Szerintünk a budapestiek ebben a helyzetben többet érdemelnek ennél, a főváros 27 ezer dolgozója és családjuk különösen. Ezért a Fidesz-frakcióval olyan módosító előterjesztést nyújtottunk be, amely a megoldás irányába mutat

– közölte Szentkirályi Alexandra.

A frakcióvezető kiemelte: a főpolgármester mai, rendkívüli közgyűlésre beterjesztett javaslata nem alkalmas rá, hogy a Fidesz–KDNP-frakció megszavazza.

Budapest helyzetével kapcsolatban megszólalt Nagy Márton is, és emlékeztetett: „a kormányzati programoknak és intézkedéseknek köszönhetően Budapest helyi iparűzési adóbevétele 2019 óta 163,9 milliárd forintról idénre 321,9 milliárd forintra növekedett. Azaz az elmúlt időszakban duplájára nőtt a főváros HIPA-bevétele.” Ezalatt a szolidaritási hozzájárulás tízmilliárdról 89 milliárd forintra emelkedett, miközben a működési támogatás 26 milliárdról 43,5 milliárd forint fölé nőtt.

Ha mindent összevetek, 2025-ben az ön zsebében 93 milliárddal több van, mint 2019-ben volt. Álláspontunk változatlan: ha a fővárosnak szüksége van a kormány segítségére, állunk rendelkezésre

– erősítette meg a nemzetgazdasági miniszter.