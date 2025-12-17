Rendkívüli

Orbán Viktor: Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon ügyében + videó

Nagy ErvinhangfelvételTisza Pártbaloldali megszorítócsomag

Nagy Ervin elszólta magát: új munkáspártot szeretne Magyarországon

Újabb, a Mandiner birtokába került hangfelvétel buktatta le Magyar Péter pártjának szándékait. A felvételen a Tisza Párt képviselőjelötje és árnyékminisztere, Nagy Ervin arról beszél, hogy a kormányváltást követően baloldali politikai formáció létrejöttét tartaná kívánatosnak, egy új munkáspárt megalapításának lehetőségét is felveti. Korábban pedig úgy nyilatkozott, hogy pozitív példaként tekint a Bajnai-időszakra, és nem zárkózna el annak – a súlyos megszorításokkal járó – politikai „nyugalmának” visszatérésétől sem.

Magyar Nemzet
Forrás: Mandiner2025. 12. 17. 14:33
Fotó: Havran Zoltán
A Mandinerhez eljutott egy zárt körben rögzített hanganyag, amelyen a tiszás politikussá avanzsált Nagy Ervin színész egy baloldali, sőt kifejezetten munkáspárti jellegű politikai formáció megalakulásáról beszél – írja a Mandiner. 

Budapest, 2025. március 15. Nagy Ervin színművész a Tisza Párt 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 177. évfordulója alkalmából a budapesti Andrássy úton tartott ünnepségén 2025. március 15-én. MTI/Illyés Tibor
Nagy Ervin színművész a Tisza Párt március 15-ei ünnepségén (Fotó: MTI/Illyés Tibor) 

A portál korábban már beszámolt arról a felvételről, amelyen a Tisza párt képviselőjelöltje, és árnyékminisztere a 2009-es, súlyos megszorításokkal jellemezhető Bajnai-kormány időszakát idézi fel pozitív példaként, annak általa „köznyugalomként” emlegetett korszakával együtt.

A Mandiner emlékeztet: 

arról az időszakról van szó, amely a modern magyar történelem egyik legsúlyosabb gazdasági és társadalmi krízisét jelentette,

 és amelynek terheit leginkább a mindennapi emberek viselték:

  • családok kerültek kilátástalan helyzetbe az állami megszorítások következtében, 
  • miközben számos nyugdíjas megélhetése vált bizonytalanná. 

Nagy Ervin kijelentése összhangban van a Tisza Párt kiszivárgott brutális baloldali megszorítócsomagjával: az Index által közzétett dokumentum évi 

1300 milliárd forintnyi többletbevételt irányoz elő adóemelésekkel, 

kedvezmények leépítésével és új adónemek bevezetésével.

A cikk emlékeztet, hogy a Tisza-csomag többek között:

  • visszahozná a háromkulcsos, progresszív szja-t, a felső kulcs akár 33 százalék is lehetne;
  • jelentősen csökkentené vagy megszüntetné a családi adókedvezményeket és az anyák adómentességét;
  • felszámolná a katát és több más kedvezményes kisadózási formát;
  • bevezetne vagyonadót, megemelné a tőkejövedelmek és az ingatlanhoz kötődő jövedelmek közterheit;
  • progresszív társasági adóval és akár a mindennapi termékeket is érintő magasabb fogyasztási adókkal növelné az állami bevételeket;
  • alapjaiban alakítaná át a jóléti rendszert: az állami tb helyett kötelező magánbiztosítást, valamint magánnyugdíjmodellt vezetne be, szűkítve az állami ellátásokat.

 

Munkáspárti terveket dédelget Nagy Ervin

A megszorítócsomag nyilvánosságra kerülése után a Mandiner birtokába került az felvétel, amelyen Nagy Ervin egy zártkörű beszélgetésen egyértelműen egy új, radikális baloldali tömörülés – egy új munkáspárt – létrehozásáról beszél:

Én örülnék egyébként hogyha például, miután leváltottuk a rendszert, ki tudna nőni egy fiatal, nagyon agilis baloldali tömörülés. Tehát, hogy nagyon jó lenne, én azt is szeretném, hogy egy kőkemény munkáspárt lenne

– jelenti ki. 

A hangfelvétel és a Tisza-csomag tartalma együtt immár nehezen magyarázható félre: minden jel arra mutat, hogy a Tisza Párt valódi politikai iránya balra tart, és baloldali megszorításokra készül, amelyek drasztikusan növelnék az adóterheket és átalakítanák az állami ellátórendszereket – összegez a portál. 

Borítókép: Magyar Péter és Nagy Ervin  (Fotó: Havran Zoltán) 


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

