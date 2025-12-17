Nagy Ervin elszólta magát: új munkáspártot szeretne Magyarországon

A Mandinerhez eljutott egy zárt körben rögzített hanganyag, amelyen a tiszás politikussá avanzsált Nagy Ervin színész egy baloldali, sőt kifejezetten munkáspárti jellegű politikai formáció megalakulásáról beszél – írja a Mandiner.

Nagy Ervin színművész a Tisza Párt március 15-ei ünnepségén (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A portál korábban már beszámolt arról a felvételről, amelyen a Tisza párt képviselőjelöltje, és árnyékminisztere a 2009-es, súlyos megszorításokkal jellemezhető Bajnai-kormány időszakát idézi fel pozitív példaként, annak általa „köznyugalomként” emlegetett korszakával együtt.

A Mandiner emlékeztet:

arról az időszakról van szó, amely a modern magyar történelem egyik legsúlyosabb gazdasági és társadalmi krízisét jelentette,

és amelynek terheit leginkább a mindennapi emberek viselték:

családok kerültek kilátástalan helyzetbe az állami megszorítások következtében,

miközben számos nyugdíjas megélhetése vált bizonytalanná.

Nagy Ervin kijelentése összhangban van a Tisza Párt kiszivárgott brutális baloldali megszorítócsomagjával: az Index által közzétett dokumentum évi

1300 milliárd forintnyi többletbevételt irányoz elő adóemelésekkel,

kedvezmények leépítésével és új adónemek bevezetésével.

A cikk emlékeztet, hogy a Tisza-csomag többek között:

visszahozná a háromkulcsos, progresszív szja-t, a felső kulcs akár 33 százalék is lehetne;

jelentősen csökkentené vagy megszüntetné a családi adókedvezményeket és az anyák adómentességét;

felszámolná a katát és több más kedvezményes kisadózási formát;

bevezetne vagyonadót, megemelné a tőkejövedelmek és az ingatlanhoz kötődő jövedelmek közterheit;

progresszív társasági adóval és akár a mindennapi termékeket is érintő magasabb fogyasztási adókkal növelné az állami bevételeket;

alapjaiban alakítaná át a jóléti rendszert: az állami tb helyett kötelező magánbiztosítást, valamint magánnyugdíjmodellt vezetne be, szűkítve az állami ellátásokat.

Munkáspárti terveket dédelget Nagy Ervin

A megszorítócsomag nyilvánosságra kerülése után a Mandiner birtokába került az felvétel, amelyen Nagy Ervin egy zártkörű beszélgetésen egyértelműen egy új, radikális baloldali tömörülés – egy új munkáspárt – létrehozásáról beszél:

Én örülnék egyébként hogyha például, miután leváltottuk a rendszert, ki tudna nőni egy fiatal, nagyon agilis baloldali tömörülés. Tehát, hogy nagyon jó lenne, én azt is szeretném, hogy egy kőkemény munkáspárt lenne

– jelenti ki.