Itt vannak a nemzeti konzultáció pontos végeredményei

magyar péterborstisza - sziget

Magyar Péter betiltana egy újságot, mert az beszámol a baloldali megszorítócsomagról 

Az egyik Tisza-sziget vezető aktivistája az újság nyilvános elégetését is javasolta.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 13:21
Forrás: Bors
A Tisza-vezér bírósághoz fordult, hogy megakadályozza a Bors legújabb különszámának terjesztését – számol be a Bors. A lap bemutatta a Tisza adócsomagjának összes részletét, a személyi jövedelemadótól a csökkenő nettó béreken, a fizetős egészségügyön, a nyugdíjasokat sújtó adóterveken, a 32 százalékos, autósokat sújtó áfán, a vállalatokat terhelő újabb adókon át egészen a kisállatadókig. A Tisza-adó különszám pró és kontra ütközteti az érveket, szerepel benne a Tisza-párti szakértők véleménye és az ezzel ellentétes nézeteket valló szakemberek érvei is. 

Magyar Péter a Facebookon osztotta meg szándékát, amihez hozzászólásában az egyik Tisza-sziget vezető aktivistája már az újság nyilvános elégetését is javasolta. 

„A Bors szerkesztősége tiltakozik a legrosszabb emlékű náci és kommunista időket idéző újságbetiltás és újságégetés terve ellen!” – írják közleményükben. 

Forrás: Facebook

A Tisza Párt elnöke nem először tiltana be olyasmit, amivel nem ért egyet. A háborúellenes kampányt is betiltatta volna, amit azért tartott indokoltnak, mert úgy vélte,  a háború veszélyeire figyelmet irányító kampány alkalmas a magyar gyermekek lelki egészségének és nyugalmának megzavarására.

Korábban az internetes mémeket közlő médiumokat záratta volna be, ha hatalomra kerülne.  

A Tisza Párt adóemelési tervének kiszivárgását követően a pártvezér magából kikelve ragadott klaviatúrát, és őrjöngve megfenyegette a közösségi oldalán a sajtót. A média pedig csupán egyetlen dolgot tett: közölte a kiszivárgott tervezetet és annak következményeit. A sajtószabadságért máskor annyira aggódó Magyar Péter azzal is fenyegetőzött a posztjában, hogy ha kormányra kerülnek, akkor akár fel is függeszthetik a sajtóorgánumok működését, ha szerintük nem állít valaki valóságot.

Emellett saját tisztviselőt is letiltotta a vitáról és a nyilatkozásról. 

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

