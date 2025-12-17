Magyar Péter betiltana egy újságot, mert az beszámol a baloldali megszorítócsomagról 

A Tisza-vezér bírósághoz fordult, hogy megakadályozza a Bors legújabb különszámának terjesztését – számol be a Bors. A lap bemutatta a Tisza adócsomagjának összes részletét, a személyi jövedelemadótól a csökkenő nettó béreken, a fizetős egészségügyön, a nyugdíjasokat sújtó adóterveken, a 32 százalékos, autósokat sújtó áfán, a vállalatokat terhelő újabb adókon át egészen a kisállatadókig. A Tisza-adó különszám pró és kontra ütközteti az érveket, szerepel benne a Tisza-párti szakértők véleménye és az ezzel ellentétes nézeteket valló szakemberek érvei is.

Magyar Péter a Facebookon osztotta meg szándékát, amihez hozzászólásában az egyik Tisza-sziget vezető aktivistája már az újság nyilvános elégetését is javasolta.

„A Bors szerkesztősége tiltakozik a legrosszabb emlékű náci és kommunista időket idéző újságbetiltás és újságégetés terve ellen!” – írják közleményükben.

Forrás: Facebook

A Tisza Párt elnöke nem először tiltana be olyasmit, amivel nem ért egyet. A háborúellenes kampányt is betiltatta volna, amit azért tartott indokoltnak, mert úgy vélte, a háború veszélyeire figyelmet irányító kampány alkalmas a magyar gyermekek lelki egészségének és nyugalmának megzavarására.