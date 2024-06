Sorosék kérték? Magyar Péter leállítaná a háborúellenes kampányt

Magyar Péter online sajtótájékoztatóján követelte a kormánytól, hogy állítsák le a háborúellenes kampányt.

A Tisza Párt alelnöke azért tartja indokoltnak a követelőzését, mert véleménye szerint a háború veszélyeire figyelmet irányító kampány alkalmas a magyar gyermekek lelki egészségének és nyugalmának megzavarására. Ezért Magyar Péter bejelentette, petíciót indít azért, hogy a kormány megszüntesse a háborúellenes kampányt. Magyar Péter egyúttal azt is elmondta, az ügyben a médiahatósághoz és különböző közösségimédia-platformokhoz fordul, valamint rémhírterjesztés miatt beperli Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét.

A baloldal legújabb messiásának akciója azért is különösen meglepő, mert a kampányidőszakban eddig rendszeresen azt hangoztatta, hogy a Tisza Párt – ahogy a magyar ellenzék többi szereplője – nem háborúpárti tömörülés.

Nincs új a nap alatt, a baloldal a háború pártján áll

Ahogy arról lapunk is beszámolt, nem olyan rég Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója rántotta le a leplet Magyar Péterről és a mögötte álló, háborúpárti kulcsfigurákról.

Menczer Tamás kifejtette: Magyar Péter egy fizetett, ha úgy tetszik, fogott, kitartott ember – hangsúlyozta, hozzátéve: Azok döntenek, akik a pénzt adják és irányítanak. Ők pedig mind háborúpártiak, tudjuk jól, ezért kell őket legyőznünk, és le is fogjuk – mondta a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Mokkában.

Egyrészt az, hogy Magyar Péter azt állítja, hogy Magyarországon senki sem háborúpárti, ez önmagában nonszensz. Ekkorát hazudni Gyurcsány Ferenc is csak ritkán szokott

– hangsúlyozta a politikus.

Magyar Péter és a sorkatonaság szorgalmazása

Akár a nőkre is kiterjedő sorkatonaság bevezetéséről tárgyalnak Magyar Péter programalkotást segítő csoportjának tagjai. A szándék komolyságát jelzi, hogy Sorkatonaság bevezetése címmel külön szobát is kapott a téma Magyarék Discord-csoportjában. Fontos hangsúlyozni, hogy Magyar Péter személyesen is követi a csoportot, a Klubrádiónak nyilatkozva például büszkén kiemelte, hogy hozzá köthető adminisztrátorok felügyelik a beszélgetéseket. Magyar akarata ellenére nyilvánvalóan nem működhetne ez a tervezgetés, és az is köztudott, hogy maga is csatlakozna az uniós sorkötelezettséget tervező Manfred Weber európai pártjához. A témáról itt írtunk részletesen.