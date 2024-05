A sorkatonaság bevezetését tervezik Magyar Péter csoportjában

Sok mai fiatalra ráférne a sorkatonaság. Tanulnának némi fegyelmet és bajtársiasságot, ami csak a hasznukra válna a későbbi életükben. Arról nem vagyok meggyőződve, hogy a lányokat is be kellene sorozni, mint azt Izraelben teszik, de Izrael állandóan háborúban áll valamelyik arab országgal, így náluk ez védelmi kérdés is.