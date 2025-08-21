Jó hír a családoknak, korábban érkezik a szeptemberi családi pótlék

Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék, gyes és gyet – közölte a Magyar Államkincstár csütörtökön. A tájékoztatás szerint az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat.

Az iskolakezdés előtt érkeznek a családtámogatások (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A kormány a juttatások korábbi utalásával és kézbesítésével a családok iskolakezdési terheit könnyíti. A Magyar Posta csütörtöktől kézbesíti a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást (gyest) és a gyermeknevelési támogatást (gyetet), a Magyar Államkincstár pedig pénteken utalja a bankszámlákra ezeket a támogatásokat – tették hozzá. Közölték,

az ellátások korábbi folyósítása idén mintegy 1,045 millió családnak jelent segítséget a tanévkezdés előtt.

A kincstár emlékeztetett arra is, hogy a kormány július 1-jén elindította Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, amely közel egymillió családot érint.

A családi adókedvezmény megduplázásának első üteme már hatályba lépett, a második pedig 2026. január 1-jén következik – ismertették, jelezve: egy gyermeknél 15 ezer, két gyermeknél 60 ezer, három gyermeknél 148 500 Ft az adókedvezmény, amely további gyermek esetében további 49 500 forinttal emelkedik.

A családi adókedvezmény megduplázása, valamint a három-, majd a kétgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége komoly segítséget jelent a magyar családoknak a mindennapokban – írta az államkincstár.