Kocsis Máté: Példátlan hazánk családtámogatási rendszere + videó

Az egyedülálló családtámogatásokról beszélt Koncz Zsófia a Fidesz podcastjében.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 11:10
Fotó: MTVA/Róka László
Az egész világon példátlan az a családtámogatási rendszer, amely hazánkban működik – jelentette ki Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője a Fidesz-frakció podcastjében Koncz Zsófiával készült exkluzív interjúra hívta fel a figyelmet.

Bodrogkeresztúr, 2025. augusztus 13. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntő beszédet mond a 34. Zempléni Fesztivál keretein belül megrendezett koncerten bodrogkeresztúri katolikus templomban 2025. augusztus 13-án. A Zempléni Fesztivál programsorozatának részeként Lukács Miklós cimbalomművész hangversenyén a 2024-ben megjelent Timeless című szólólemezét mutatta be. MTI/Vajda János
Fotó: MTI/Vajda János

A hazánkban működő családtámogatási rendszer bővítésének első elemei már elérhetőek.

A családok augusztus hónapban már a korábbinál nagyobb nettó összeget láthattak a bérpapírokon, hiszen ötven százalékkal nőtt a családi adókedvezmény.

Januárjától pedig pedig még ötven százalékkal nő, vagyis a korábbihoz képest megduplázódik az adókedvezmény.

Időközben a csecsemőgondozási díj (csed) és a gyermekgondozási díj (gyed) szja-mentessé váltak. A csed esetében az édesanyák a korábbi bruttó bérüket nettó összegben vihetik haza.

A 25 éven aluli dolgozó fiatalok, a négygyermekes és a 30 év alatti édesanyák már élvezhetik az szja-mentességgel járó havi pluszt. Hamarosan a három- és kétgyermekes édesanyák esetében is a bevezetik ezt, 

így 2029-re egymillió édesanya válik szja-mentessé.

A műsorban Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a magyar családpolitika nyújtotta további segítségekről is beszélt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

