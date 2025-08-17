Kocsis Máté: Példátlan hazánk családtámogatási rendszere + videó

Az egész világon példátlan az a családtámogatási rendszer, amely hazánkban működik – jelentette ki Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője a Fidesz-frakció podcastjében Koncz Zsófiával készült exkluzív interjúra hívta fel a figyelmet.

Fotó: MTI/Vajda János

A hazánkban működő családtámogatási rendszer bővítésének első elemei már elérhetőek.

A családok augusztus hónapban már a korábbinál nagyobb nettó összeget láthattak a bérpapírokon, hiszen ötven százalékkal nőtt a családi adókedvezmény.

Januárjától pedig pedig még ötven százalékkal nő, vagyis a korábbihoz képest megduplázódik az adókedvezmény.

Időközben a csecsemőgondozási díj (csed) és a gyermekgondozási díj (gyed) szja-mentessé váltak. A csed esetében az édesanyák a korábbi bruttó bérüket nettó összegben vihetik haza.

A 25 éven aluli dolgozó fiatalok, a négygyermekes és a 30 év alatti édesanyák már élvezhetik az szja-mentességgel járó havi pluszt. Hamarosan a három- és kétgyermekes édesanyák esetében is a bevezetik ezt,

így 2029-re egymillió édesanya válik szja-mentessé.

A műsorban Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a magyar családpolitika nyújtotta további segítségekről is beszélt.