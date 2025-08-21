Hiányzott önnek már Vágási Feri, vagy kedvenc focicsapata meccse érdekli? Most már ingyenesen, streamingen is megnézheti őket!

Díj- és reklámmentes streaming-szolgáltatással bővült a közmédia kínálata – adta hírül közleményében a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA). Mint írták, a Médiaklikk felületein augusztus 20-tól több száz órányi tartalom – köztük a Szomszédok, a Linda, az Indul a bakterház, a Tüskevár és a Vuk – vált elérhetővé, más platformok gyakorlatával ellentétben előfizetés nélkül.

Tévézés (Forrás: Pexels.com)

Felhívták a figyelmet arra, már okostelevízión is elérhető a Médiaklikk. A közmédia új streaming-szolgáltatásának elindulásával párhuzamosan a telefonos alkalmazás és a weboldal is frissült.

A díjmentes, felhasználóbarát felületeken valamennyi korosztály egy gombnyomással megtalálja a legérdekesebb, minőségi tartalmakat, legyen szó filmekről, sport-, gyerek-, kulturális, közéleti vagy tudományos tartalmakról

– ismertették.

Az MTVA beszámolt arról, hogy a kezdeti kínálatban megtalálhatók az időtálló magyar klasszikusok, illetve közönségkedvenc sorozatok, továbbá a legújabb filmes technológiával készült szériák, mint a Tündérkert vagy a Toldi, de ismeretterjesztő-, gasztro- és szórakoztató műsorokat is felvehetnek a felhasználók saját lejátszási listáikra.