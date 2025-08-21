köztelevíziómtvastreaming

Hiányzott önnek már Vágási Feri, vagy kedvenc focicsapata meccse érdekli? Most már ingyenesen, streamingen is megnézheti őket!

Ingyenes streaming-szolgáltatást indít a közmédia – adta hírül közleményében az MTVA. A díjmentes, felhasználóbarát felületeken valamennyi korosztály egy gombnyomással megtalálja a legérdekesebb, minőségi tartalmakat, legyen szó filmekről, sport-, gyerek-, kulturális, közéleti vagy tudományos tartalmakról.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 14:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Díj- és reklámmentes streaming-szolgáltatással bővült a közmédia kínálata – adta hírül közleményében a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA). Mint írták, a Médiaklikk felületein augusztus 20-tól több száz órányi tartalom – köztük a Szomszédok, a Linda, az Indul a bakterház, a Tüskevár és a Vuk – vált elérhetővé, más platformok gyakorlatával ellentétben előfizetés nélkül.

Tévézés (Forrás: Pexels.com)

Felhívták a figyelmet arra, már okostelevízión is elérhető a Médiaklikk. A közmédia új streaming-szolgáltatásának elindulásával párhuzamosan a telefonos alkalmazás és a weboldal is frissült. 

A díjmentes, felhasználóbarát felületeken valamennyi korosztály egy gombnyomással megtalálja a legérdekesebb, minőségi tartalmakat, legyen szó filmekről, sport-, gyerek-, kulturális, közéleti vagy tudományos tartalmakról 

– ismertették.

Az MTVA beszámolt arról, hogy a kezdeti kínálatban megtalálhatók az időtálló magyar klasszikusok, illetve közönségkedvenc sorozatok, továbbá a legújabb filmes technológiával készült szériák, mint a Tündérkert vagy a Toldi, de ismeretterjesztő-, gasztro- és szórakoztató műsorokat is felvehetnek a felhasználók saját lejátszási listáikra.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbálnavadász

Nahát! Micsoda meglepetés!

Bayer Zsolt avatarja

Nyilván egy milánói katolikus iskola fehér tanulója a tettes, vagy egy izlandi bálnavadász. Erre tessék!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu